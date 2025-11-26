Hurtos, amenazas en escuela y varios siniestros en Salto

Salto, 25 de Noviembre de 2025

DETENIDOS POR HURTO EN LOCAL COMERCIAL.

Próximo a la hora 09:00 de hoy, personal policial concurrió a un local comercial ubicado en Avenida Armando I. Barbieri y calle Invernizzi por hurto. Un funcionario manifestó que mediante cámaras de seguridad divisó a una mujer hurtar perfumes y retirarse junto a un hombre. En calles 6 de Abril y Teófilo Córdoba se detuvo a un hombre de 43 años, y en Blandengues y Agraciada se detuvo a la mujer de 28 años, a quien se le incautaron cinco desodorantes y dos perfumes, sin justificar su procedencia. Los objetos fueron reconocidos por el comercio. Se trabaja.

AMENAZAS EN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

A la hora 09:00, personal policial concurrió a un centro de Educación Primaria por amenazas con arma blanca. La Subdirectora informó que dos alumnos de 10 años ingresaron con un arma blanca y amenazaron a compañeros. Se incautó el arma. Los responsables de los menores fueron trasladados a dependencias policiales. Se trabaja.

HURTO EN LOCAL COMERCIAL.

A la hora 12:55, personal de PADO concurrió a un comercio en Av. Feliciano Viera por hurto. La usuaria de 68 años manifestó que un hombre dañó la vidriera y hurtó $20.000 desde la caja registradora, además de una cartera con $8.000 y medicamentos. No hubo detención. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 13:10, en Av. Armando I. Barbieri y Dr. Chiazzaro, una mujer de 29 años que circulaba en moto Yumbo Max resultó lesionada al colisionar con una camioneta Fiat Toro conducida por una mujer de 28 años. Diagnóstico: “politraumatizada leve”. Trasladada al Centro Médico. Se trabaja.

HURTO EN CASA DE FAMILIA.

A la hora 13:40, personal policial concurrió a una vivienda en Av. Feliciano Viera al 900 por hurto. El usuario de 34 años constató la faltante de una caja de pesca y un cuatriciclo eléctrico. Sin daños. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO Y FUGA.

A la hora 13:55, una mujer de 69 años fue embestida por un motonetista que se dio a la fuga en Av. Manuel Oribe y Agustín Pedroza. Diagnóstico: “politraumatizada moderada”. Trasladada al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

TENTATIVA DE RAPIÑA A COMERCIO – AUTOR DETENIDO.

A la hora 14:10, un hombre de 64 años denunció intento de rapiña con amenazas mediante objeto contundente en calle Ramírez. El agresor huyó. De forma simultánea, se reportó otro intento en calle Orestes Lanza. Policía detuvo a un joven de 24 años. Policía Científica trabajó en ambos locales. Se trabaja.

HURTO EN CASA DE FAMILIA.

A la hora 15:05, en Av. Armando I. Barbieri al 800, un usuario de 55 años constató hurto de un televisor de 32”, una garrafa de 3 kg, una jarra eléctrica y un par de championes. Sin daños. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 15:30, en Av. Apolón de Mirbeck y Defensa, una moto Honda CB1 conducida por una mujer de 30 años frenó y fue colisionada por detrás por otra moto Yumbo Max conducida por una mujer de 24 años, ambas con menores de 7 y 3 años respectivamente. Las dos menores y la conductora de 24 años resultaron politraumatizadas. Se trabaja.

Salto, 26 de Noviembre de 2025

SINIESTRO DE TRANSITO.

A la hora 19:10 del día de ayer, en Av. Gobernador José Joaquín de Viana y Francisco Acuña de Figueroa, una camioneta Daewoo conducida por una mujer de 35 años colisionó con una moto Yamaha conducida por un joven de 18 años. Diagnóstico del motociclista: “politraumatismo leve, alta en el lugar”.

HERIDO DE ARMA DE FUEGO.

A la hora 21:30, en Florencio Sánchez y Av. Manuel Patulé, un hombre de 21 años sufrió un disparo en la pierna. Identificó al atacante, quien habría pasado en moto. Fue atendido en el HRS con diagnóstico: “herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida”. Poco después, en calle 3 y Juan Carlos Gómez, se detuvo a un hombre de 20 años. Se trabaja.

CONDENADOS – Resoluciones Judiciales

Comunicado 555/25 – Hurto en local comercial.

Se condenó a C.B.F.A. como autora de dos delitos de hurto, en reiteración real, a 7 meses de prisión efectiva.

Comunicado 546/25 – Hurto en local comercial.

Se condenó a G.G.G. como autor de un hurto especialmente agravado en grado de tentativa y otro hurto especialmente agravado como cómplice. Recibe 6 meses de prisión efectiva.

