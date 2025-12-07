Hurto en vivienda, siniestro en Colonia Lavalleja y robo en museo

La Jefatura de Policía de Salto informó los hechos correspondientes al domingo 7 de diciembre de 2025, con actuaciones por hurto, desacato, un caso de atentado violento al pudor, un siniestro con dos lesionados y un hurto en un museo, además de dos ampliaciones judiciales por medidas cautelares y una condena por reiterados delitos de hurto.

Ampliaciones judiciales

Medidas cautelares para un hombre detenido por daños (Comunicado 574/2025)

El Juzgado Penal de Segundo Turno dispuso medidas cautelares por 60 días para un hombre de iniciales M.R.C., de 35 años, consistente en fijación de domicilio, prohibición de salir del país y apercibimiento por desacato ante incumplimiento. Se ordenó el cese de detención.

Condena por reiterados hurtos (Comunicado 574/2025)

Un hombre de 34 años, iniciales J.N.G.R., fue condenado a 18 meses de prisión como autor de múltiples delitos: reiterados hurtos (tres en grado de tentativa y dos especialmente agravados), tres violaciones de domicilio agravadas en concurrencia con hurtos, todo en régimen de reiteración real.

Hechos policiales del día

Hurto mediante engaño en domicilio

A las 17:55 del sábado, en calles Dámaso Antonio Larrañaga y Acuña de Figueroa, un hombre de 77 años denunció que un desconocido le pidió un vaso de agua. Al ingresar a buscarlo, la persona huyó, constatándose luego el hurto de su teléfono celular. Se continúa trabajando.

Detenido por desacato en Proyecto Volcán

Sobre la 01:20, un llamado al 9-1-1 alertó sobre un hombre que intentaba conducir alcoholizado en By Pass, Proyecto Volcán. Al ser identificado, un hombre de 33 años se desacató con el personal policial, siendo detenido. Participó personal del Cuerpo Inspectivo del Gobierno de Salto.

Atentado violento al pudor

A las 05:05, en Treinta y Tres Orientales y Boycuá, la Policía intervino ante la presencia de una mujer completamente desnuda en la vía pública. Su madre llegó con ropa al lugar y la femenina fue trasladada a un centro asistencial para valoración médica.

Dos jóvenes lesionados en Colonia Lavalleja

A las 08:15, en calles 5 y 1, un joven de 20 años cayó al pavimento mientras circulaba presuntamente a alta velocidad junto a otros birrodados. Sufrió “herida cortante en cuero cabelludo” y fue trasladado al Hospital Regional Salto.

Un segundo joven, también involucrado, había sido llevado previamente por un particular al nosocomio. Al arribo policial, ningún vehículo permanecía en el lugar.

Hurto en museo: se llevaron equipos de audio y cableado

A las 09:45, en Avenida Enrique Amorim y Luis Batlle Berres, un funcionario constató daños en una puerta que da al sótano del museo y el hurto de 30 metros de cableado eléctrico, auriculares, seis micrófonos y una cámara, pertenecientes a la sala de grabación audiovisual. Policía Científica realizó el relevamiento.

