Hurto a adultos mayores, robo en vivienda y un siniestro de tránsito

La Jefatura de Policía de Salto difundió el parte correspondiente al lunes 8 de diciembre de 2025, el cual incluyó datos de precipitaciones, dos denuncias de hurto a adultos mayores, un hurto en vivienda, un siniestro de tránsito con un motociclista lesionado y la detención de un hombre por ingresar a robar en un comercio.

Planilla de aguas caídas

Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas fueron las siguientes:

Belén: 19 mm

19 mm Termas del Arapey: 12,5 mm

12,5 mm Cuchilla de Guaviyú: 5 mm

5 mm Colonia Lavalleja: 8 mm

8 mm Constitución: 7 mm

7 mm San Antonio: 5 mm

5 mm Biassini: 5 mm

5 mm Colonia Itapebí: 5 mm

5 mm Salto – Ciudad: 1 mm

Hurtos denunciados

Hurto a adulta mayor mediante distracción

A las 16:10 del domingo, en calle Charrúa al 80, una mujer de 79 años denunció que una desconocida le pidió dinero, y mientras conversaba con ella, un hombre ingresó por la puerta del fondo y le hurtó el teléfono celular. Se trabaja para identificar a los autores.

Hurto en vivienda con daños

A las 18:00, en calle 19 de Abril al 3000, un hombre de 73 años constató daños en una ventana y la falta de la unidad exterior de un aire acondicionado y un televisor plasma de 32 pulgadas. Continúan las actuaciones.

Siniestro de tránsito

A las 19:20, en Avenida Blandengues y calle Agraciada, un joven de 18 años que circulaba en moto Baccio P110 hacia el norte colisionó con una camioneta Hyundai conducida por un hombre de 26 años, que avanzaba al este. El motociclista fue diagnosticado como “politraumatizado leve” y trasladado al CAM.

Detención por hurto en proceso

Cerca de las 02:00, en 8 de Octubre y Dr. Arregui, la Policía llegó tras un llamado al 9-1-1 por un hurto en proceso en un comercio.

El propietario, de 55 años, confirmó mediante las cámaras que un hombre de 33 años estaba dentro del local tras provocar daños para ingresar.

Fue detenido, se realizaron los trámites de rigor y la Fiscalía tomó intervención.

