HUMOR 14 DE SEPTIEMBRE

La Policía de Salto reportó múltiples hechos entre el 10 y 11 de septiembre de 2025: hurtos, rapiña, detenciones, requisitorias, traslados a refugio, condenas judiciales y dos siniestros de tránsito con lesionados leves.
La Policía de Salto intervino en diversos hechos entre el 9 y 10 de septiembre: rapiñas, hurtos, siniestros de tránsito y un incendio en campo. Un hombre detenido por violación de domicilio fue condenado a tres meses de prisión.
Falleció hoy, 14 de septiembre de 2025, a los 27 años de edad. Su tutor: Catalino Alderete, demás familiares y amistades participan con profundo pesar dicho fallecimiento.Sepelio a realizarse hoy 14 de septiembre a la hora 15:00 en Cementerio Constitución.
Falleció hoy, 13 de septiembre de 2025, a los 96 años de edad. Sus hijos: Rubén, Fernando. Sus nietos, bisnietos, tataranietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 14 de septiembre a la hora 10:00 en Cementerio Central.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
