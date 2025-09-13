HUMOR 13 DE SEPTIEMBRE

La Policía de Salto reportó múltiples hechos entre el 10 y 11 de septiembre de 2025: hurtos, rapiña, detenciones, requisitorias, traslados a refugio, condenas judiciales y dos siniestros de tránsito con lesionados leves.
La Policía de Salto intervino en diversos hechos entre el 9 y 10 de septiembre: rapiñas, hurtos, siniestros de tránsito y un incendio en campo. Un hombre detenido por violación de domicilio fue condenado a tres meses de prisión.
En Salto se registraron varios siniestros de tránsito con lesionados, un hurto a comercio, una mordedura de can y controles vehiculares que dejaron incautaciones. Además, se reportaron lluvias en el interior del departamento.
Falleció el 12 de septiembre de 2025, a los 91 años de edad. Sus sobrinos: Luis Alberto, Silvia, Miguel Eduardo, Luis Jesús y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció hoy, 13 de septiembre de 2025, a los 64 años de edad. Su esposo: Luis Enrique Chaparro. Sus hijos: Lucía, Agustín, Katherin, Lucas, Cristian, Daniel, Ana, Patricia, Fernando, Fabricio, Dionisio, Lorena. Sus nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 13:300 en Cementerio Central.
Falleció el 12 de septiembre de 2025, a los 61 años de edad. Su esposa: Laura Teresita Izaguirre. Sus hijos: Lucas, Mario, Miguel. Y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Hoy viernes a las 19 horas, el centro de la ciudad será el escenario de la 16ª Marcha por la Diversidad. La movilización, que parte de plaza Artigas y recorre calle Uruguay para culminar en Espacio Puerto, busca visibilizar las demandas y celebraciones de la comunidad LGTBIQ+
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
