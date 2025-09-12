HUMOR 12 DE SEPTIEMBRE

La Policía de Salto reportó múltiples hechos entre el 10 y 11 de septiembre de 2025: hurtos, rapiña, detenciones, requisitorias, traslados a refugio, condenas judiciales y dos siniestros de tránsito con lesionados leves.
La Policía de Salto intervino en diversos hechos entre el 9 y 10 de septiembre: rapiñas, hurtos, siniestros de tránsito y un incendio en campo. Un hombre detenido por violación de domicilio fue condenado a tres meses de prisión.
En Salto se registraron varios siniestros de tránsito con lesionados, un hurto a comercio, una mordedura de can y controles vehiculares que dejaron incautaciones. Además, se reportaron lluvias en el interior del departamento.
Hoy viernes a las 19 horas, el centro de la ciudad será el escenario de la 16ª Marcha por la Diversidad. La movilización, que parte de plaza Artigas y recorre calle Uruguay para culminar en Espacio Puerto, busca visibilizar las demandas y celebraciones de la comunidad LGTBIQ+
Falleció hoy, 11 de setiembre de 2025, a los 84 años de edad. Su esposa: Eva Soutto, sus hijos: Marcela, Verónica y Horacio, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al sepelio a realizarse el día 12 de setiembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 11 de setiembre de 2025, a los 76 años de edad. Su esposa María Lema y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció el 10 de setiembre de 2025, a los 96 años de edad. Su familia política: Olga Rolín, Giovana y Paola Dematte; Evangelina, Rodrigo, Kevin y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy a la hora 12:30 en Cementerio Central.
Falleció el 10 de septiembre de 2025, a los 14 años de edad. Sus padres: Luis Alberto y María Iracce. Sus hermanos: Romina, Valerio, Maximiliano, Martín Mena, y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 11 a la hora 11:00 en Cementerio Central.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
