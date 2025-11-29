back to top
sábado, noviembre 29, 2025
Luto - Listón negro
HUMBERTO BELTRÁN LAPAZ TRABA (Q.E.P.D.)

Falleció el 28 de noviembre de 2025, a los 67 años de edad.

Las familias Leglise Landa y Lagreca Leglise, participan con pesar el fallecimiento del padre de su amigo Daniel.

