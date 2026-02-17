Hugo Previale asumirá en la Dirección de Cercanía

Hugo Previale se integró al Gobierno de Salto y coordinará Comisiones Vecinales en la futura Dirección de Cercanía, con foco en barrios y gestión directa.

Desde el pasado 15 de enero, Hugo Previale se incorporó al staff del Gobierno de Salto como colaborador de Hover Rosas en la Coordinación de Comisiones Vecinales, en el marco de un proceso de reestructura que se consolidará tras la aprobación del presupuesto departamental.

Será entones coordinador del área de Comisiones Vecinales dentro de la futura Dirección de Cercanía.

Previale destacó en entrevista con EL PUEBLO, la reactivación de comisiones, el trabajo territorial y el compromiso de escuchar a los vecinos para dar respuesta a sus planteos.

“Asumimos el 15 de enero en este momento como colaborador de Hover Rosas que está al frente de la Coordinación de Comisiones Vecinales. Con el cambio de organigrama posteriormente a la aprobación del presupuesto departamental ahí se va a crear una nueva dirección, que es la Dirección de Cercanía, que va a estar encabezada por el escribano Juan Andrés Maquiavelo”, explicó.

Dentro de esa nueva estructura funcionarán tres áreas, Comisiones Vecinales, Territorio y Descentralización. “Va a ser el área Comisiones Vecinales en donde yo quedaría como coordinador. Hover Rosas estaría pasando a lo que sería la subdirección de la Dirección de Desarrollo Social. La otra área dentro de Cercanía sería Territorio, que estaría a cargo del doctor Andrés Maquiavelo. Y Descentralización, la tercera área, continuaría a cargo de Daniel Galliazzi”, detalló.

Reactivación de comisiones y presencia en los barrios

Previale señaló que el compromiso asumido es continuar y profundizar el trabajo realizado en los primeros meses de gestión. “Nosotros desde que asumimos tomamos como compromiso continuar el muy buen trabajo que realizó Hover Rosas en estos primeros siete meses, en donde se reactivaron las comisiones vecinales. Muchas de ellas estaban desarticuladas”.

En ese sentido, sostuvo que durante el período anterior existió “un descuido o falta de voluntad por continuar trabajando directamente con las comisiones vecinales”, algo que —según afirmó— es planteado por vecinos de distintos barrios. “Están contentos, están agradecidos de que estamos llegando a los diferentes barrios”, expresó.

En un mes de trabajo, el equipo ya visitó diez comisiones. Algunas estaban conformadas previamente y otras se encuentran en proceso de reorganización. “Por ejemplo la del barrio Federico Moreira está en proceso de conformarse. Ya tuvimos una muy linda reunión, pero están viendo de renovar las autoridades”, indicó.

También mencionó el caso de barrio Burton, donde se renovó una comisión que había cumplido su plazo de 12 años. “Se hizo una nueva comisión en donde se integraron ambos barrios de la zona, Burton y Martínez Méndez, en una asamblea muy participativa, donde lograron un consenso y presentaron una lista única integrada por vecinos de ambos barrios”.

Gestiones concretas y respuestas rápidas

Además de escuchar inquietudes, el trabajo incluye el seguimiento de expedientes y gestiones ante distintas áreas municipales.

“Hemos estado dándole una mano para mover algunos expedientes que tenían más de un año, venían del gobierno anterior y estaban trancados en la Intendencia”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el barrio Palomar. “Nos pidieron que se pintara el muro de la piscina, que estaba todo grafiteado y que había unas luces en la placita que estaban quemadas. Hicimos las gestiones con Servicios Públicos y Obras, y eso ya está solucionado”.

En barrio Saladero, el reclamo fue por la repintada de cebras en centros educativos. “Ya barrio Saladero cuenta con las cebras repintadas”, destacó, agradeciendo “la rápida respuesta que vienen dando los diferentes directores o coordinadores de área del Gobierno de Salto”.

Asimismo, en barrios como Burton, Calafi y otros, se atendieron pedidos vinculados a corte de pasto y mantenimiento de espacios públicos. “Coordinamos con Servicios Públicos y el coordinador de Espacios Verdes, y enseguida se tomó cartas en el asunto”.

Una gestión de cercanía

Previale remarcó que la impronta será trabajar “mano a mano” con los vecinos, en línea con lo planteado por el intendente durante la campaña.

“Queremos ser verdaderamente un área de cercanía, porque así se va a llamar justamente esta nueva dirección. Es una orden directa que tenemos de nuestro intendente, a quien escuchamos durante toda la campaña hablar de la importancia de escuchar a los vecinos, no solo para que planteen los problemas, sino porque muchas veces son ellos mismos los que te dan las soluciones”.

En ese sentido subrayó que el rol de la coordinación será facilitar y articular. “A veces te plantean un problema y ellos mismos , los vecinos, te dicen cuál sería la solución. Nosotros lo que tenemos que hacer es coordinar con los técnicos para que lo lleven adelante”.

Experiencia previa y vínculo territorial

Previale llega a esta función con experiencia legislativa. “Tengo dos períodos completos en la Junta Departamental. En el tercer período, que fui reelecto, por razones inherentes al cargo que asumí, tuve que renunciar en diciembre”.

Durante casi once años como edil, aseguró que su prioridad fue el contacto directo con la ciudadanía. “Siempre fue mi preocupación estar mano a mano con los vecinos. Un poco por ahí pasa la decisión del intendente de darnos esta responsabilidad. Sabe que conocemos los barrios y que nos gusta trabajar con la gente”.

Los reclamos recurrentes y el plan vial

Consultado sobre los temas comunes en los barrios, indicó que “el ABC de toda Intendencia sigue siendo calles, basura e iluminación. El tema calles está presente. El tema basura y basurales está presente. Y también iluminación o corte de pasto”, enumeró.

Respecto a la infraestructura vial, recordó que el Gobierno Departamental ya aprobó un mecanismo de financiamiento a largo plazo. “Este Gobierno tiene toda la intención de hacer una puesta a punto en infraestructura vial. En diciembre estuvimos votando la aprobación de financiamiento a largo plazo para que la Intendencia tenga los fondos necesarios para invertir y mejorar”.

No obstante, aclaró que los cambios serán progresivos. “No se puede hacer todo de una, pero la idea es que en los cinco años se va a ir trabajando y atendiendo todas las carencias en infraestructura vial que tiene el departamento, no solo a nivel ciudad, sino también en el interior”.

Entre los anuncios, mencionó la concreción de ocho avenidas nuevas —más de 20 kilómetros—, incluyendo la avenida Manuel Oribe, señalada como una vía con alto índice de accidentes. “Es un viejo reclamo, sobre todo en la zona del extremo oeste, donde lamentablemente ha habido accidentes fatales”, sostuvo.

Finalmente, Previale estimó que los cambios más notorios se verán en el segundo semestre. Mientras tanto, aseguró que el trabajo continúa con los recursos disponibles y con una premisa de cercanía, escucha activa y gestión articulada para dar respuesta a los barrios.

