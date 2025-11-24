Hoy y mañana Plaza Rural rematará 13.123 vacunos y 1.191 lanares

- espacio publicitario -

Los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, con las mejores condiciones de compra del mercado y con la financiación del Banco de la República.

Son 13.123 vacunos y 1.191 lanares los que integran la oferta Plaza Rural en el remate 313, segunda actividad del mes, en venta presencial en el Hotel Cottage y con transmisión a través de canales cable, internet y streaming.

Los lotes ya se pueden ver en la página www.plazarural.com.uypara observar, analizar los datos y realizar preofertas. En la web los interesados podrán ver la calidad de los ganados que se ofrecen, algo que distingue a las ofertas que todos los meses presentan las firmas integrantes de PLAZA RURAL, donde los vendedores cobran al contado, sin descuentos financieros. PLAZA RURAL continúa haciendo su aporte logístico y de específicos, en acción conjunta con el laboratorio Biokhemia, para colaborar con la campaña oficial de combate contra la garrapata.

La Oferta de Plaza

Ambos días comenzará a la hora 9.

- espacio publicitario -

Martes 25 de noviembre: 2.137 terneros; 1.617 novillos de 1 a 2 años; 168 novillos de 2 a 3 años; 240 novillos mayores de 3 años; 92 holandos; 956 vacas de invernada y 2.723 piezas de cría.

Miércoles 26 de noviembre: 1.191 lanares; 1.865 terneras; 709 terneros y terneras; 43 mixtos de más de 1 año; 1.754 vaquillonas de 1 a 2 años ;45 vaquillonas de más de 2 años; 656 vientres preñados; 107 vientres entorados y 11 toros.

Condiciones

Los compradores disponen de 90 a 120 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres, el plazo puede ser de hasta 180 días para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de Plaza Rural cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plaza Rural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el «Ganado protegido», que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la Preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

El catálogo ya está a su disposición en la página www.plazarural.com.uy.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/koww