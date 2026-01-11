31.4 C
Salto
domingo, enero 11, 2026

Hoy ensayo abierto de murgas en la explanada El Sauzal, en 19 de Abril esquina Julio Delgado.

Romina Buzzo
Por Romina Buzzo
36
Tiempo de lectura: 2 min.

Hoy, en la explanada El Sauzal, en 19 de Abril esquina Julio Delgado, se estará llevando a cabo un ensayo abierto de murgas.

Este año contamos con 5 murgas: La Retobada, La Grandulona, La Miguelona y dos murgas legendarias que vuelven al carnaval, como lo son Punto y Coma y Falta la Papa, cumpliendo 40 años.

El ensayo abierto comenzará a la hora 21:30 y tendremos la posibilidad de poder vivir y disfrutar de una noche con el repiquetear de bombos y redoblantes.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • 21:30: Punto y Coma
  • 22:00 hs: La Retobada
  • 22:30 hs: La Grandulona
  • 23:00 hs: Falta la Papa
  • 23:30 hs: La Miguelona

Así comenzaremos a palpitar lo que será el concurso de murgas quien lleva como nombre  40 años de Punto y Coma y Falta la Papa »  , que se realizará la primera ronda el 19 de febrero, la segunda ronda el 24 y 25 de febrero, y la final el 27 de febrero, local y regional, en Parque Harriague.

Dicho evento es organizado por ASAC, bajo la presidencia de Marcelo Suárez, quien también supo concursar varios años en murgas y es muy conocedor, de cerca, de lo que es la organización, logística y necesidades de cada murga.

De esta manera, Salto vuelve a vestirse de carnaval y de memoria colectiva, celebrando no solo el regreso de murgas históricas que cumplen 40 años de trayectoria, sino también el presente vibrante de un movimiento cultural que se renueva, se fortalece y sigue latiendo en cada barrio. El ensayo abierto no es solo una instancia artística, sino un punto de encuentro, de identidad y de emoción compartida, donde el trabajo silencioso de meses se transforma en canto, ritmo y puesta en escena.

Cada bombo que suena, cada coro que se eleva y cada aplauso del público confirman que la murga sigue siendo una expresión viva, popular y profundamente arraigada en nuestra gente. La explanada El Sauzal se convierte así en el escenario perfecto para comenzar a sentir lo que será un concurso que promete nivel, compromiso y pasión, reafirmando el esfuerzo de las murgas locales y regionales, y el trabajo organizativo que hace posible que el carnaval siga creciendo.

La invitación queda abierta para toda la comunidad: acompañar, apoyar y disfrutar. Porque el carnaval no se construye solo desde el escenario, sino también desde el público que se acerca, que escucha, que se emociona y que sostiene esta tradición año tras año. Esta noche será una muestra clara de que las murgas están más vivas que nunca y que el carnaval de Salto sigue escribiendo su historia con voz propia, alegría y convicción popular.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x59g
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal