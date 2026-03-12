Hotel Raíces del Arapey abre este sábado con propuesta variada.

“Raíces del Arapey” un hotel moderno pensado para el descanso de adultos abre sus puertas este sábado

Este sábado 14 de marzo será inaugurado el hotel Raíces del Arapey, un nuevo emprendimiento turístico en Termas del Arapey que recupera el histórico ex hotel municipal, reconstruido prácticamente desde cero tras varios años cerrado.

La iniciativa busca aportar una propuesta diferente dentro del complejo termal, con una experiencia enfocada en el descanso de adultos y servicios modernos.

El gerente comercial del establecimiento, Andrés Fernández, explicó que el proyecto implicó una inversión cercana a los 2 millones de dólares, aunque el monto final continúa ajustándose a medida que se siguen incorporando mejoras.

El hotel conserva algunos elementos emblemáticos del antiguo edificio, como la piscina y el estacionamiento, aunque todo el resto fue renovado para adaptarse a un concepto actual de alojamiento.

Fernández destacó que el objetivo del emprendimiento es sumar valor a la oferta turística del destino, sin competir directamente con otros servicios existentes en el complejo termal.

“Nosotros, teniendo por detrás el respaldo de una marca como Altos del Arapey, entendíamos que abrir un restaurante iba a significar, muy probablemente, que el resto de los restaurantes no tuvieran tanto trabajo. Entonces, la idea no era salir a competir con ellos, sino integrarnos a su propuesta y potenciar la oferta de Termas”, señaló.

Un hotel pensado para adultos

Uno de los rasgos distintivos del hotel es su enfoque hacia el turismo adulto, ya que no se permitirá el alojamiento de menores de 15 años.

Según Fernández, esta decisión responde a una estrategia de segmentación del mercado turístico.

“Es un producto pensado primero para adultos, porque no aceptamos personas menores de 15 años. Nos encontramos con que hay un montón de gente que quiere lugares donde no haya niños. No porque no les gusten los niños —muchos adoran a sus nietos—, pero también quieren espacios donde puedan descansar y relajarse en una sintonía más tranquila”, explicó.

“Termas tiene una gran oferta de alojamiento para familias, bungalows, complejos, hoteles grandes. Entendimos que ese segmento ya estaba bien cubierto y que había un público que no tenía sus demandas satisfechas”.

Habitaciones modernas y confort

El hotel contará con habitaciones completamente nuevas, equipadas con tecnología y comodidades orientadas al descanso. “Las habitaciones son súper modernas, con camas espectaculares, baños muy modernos, televisores LED de 50 pulgadas y aire acondicionado en todas las habitaciones”, detalló Fernández.

A esto se sumará un desayuno destacado, que el gerente definió como uno de los puntos fuertes del servicio. “El desayuno va a ser espectacular, la cama va a ser espectacular y la experiencia de descanso va a ser muy buena. Va a ser un producto que quien lo conozca se va a dar cuenta que tiene una impronta especial”.

Otra característica diferencial del emprendimiento es que aceptará mascotas, algo cada vez más valorado por los turistas. El hotel será pet-friendly, permitiendo el ingreso de mascotas de hasta 10 kilos, lo que amplía las opciones para quienes desean viajar acompañados de sus animales.

Experiencia termal y servicios

Si bien el hotel no contará con gimnasio, sí ofrecerá una serie de comodidades para que los huéspedes puedan disfrutar tanto del establecimiento como del parque termal. Entre los servicios previstos se incluyen batas, toallas, reposeras, sombrillas y sillas de playa, para utilizar en la piscina o trasladar al parque.

“La gente va a poder tener una muy linda experiencia tanto en nuestra piscina como saliendo del hotel y recorriendo el parque con todas las comodidades”, indicó Fernández.

A pocos días de la apertura, el hotel registra un muy buen nivel de reservas, especialmente de visitantes nacionales. “Nos sorprendió la cantidad de personas que se han contactado para reservar. Principalmente uruguayos, pero también tenemos reservas de argentinos y brasileños”, afirmó.

Muchas de las consultas, según explicó, provienen de personas que desean revivir recuerdos del antiguo hotel Arapey. “Mucha gente viene para recordar lo que era el antiguo hotel, para volver a encontrarse con un lugar que les generaba recuerdos hermosos”.

Beneficios para salteños

En reconocimiento al valor simbólico que el antiguo hotel tiene para la comunidad local, el emprendimiento estableció un beneficio especial para los residentes del departamento. Los salteños tendrán un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible.

“Entendemos que Raíces es algo muy de Salto. El antiguo hotel Arapey fue uno de los más vanguardistas en su época y hoy queremos que el salteño vuelva a sentirse igual de identificado con este lugar”.

La inauguración oficial se realizará este sábado 14 de marzo con un acto sencillo que incluirá corte de cinta, palabras del intendente y de los propietarios, seguido de un cóctel.

Fernández remarcó que la invitación fue extendida a referentes de distintos ámbitos. “Se ha invitado gente de todos los partidos, gente que estuvo involucrada en la licitación y en los distintos gobiernos que hicieron posible que esto sucediera”.

Desde la empresa consideran que la apertura del hotel también puede contribuir al crecimiento del destino turístico. “Queremos que esto ayude a potenciar Termas y que vuelva a ser el destino que supo ser. El parque está muy lindo, muy limpio y prolijo, y eso es importante para que Raíces tenga un buen desempeño”.

El objetivo, concluyó Fernández, es ofrecer una experiencia de descanso de alto nivel que complemente la oferta turística del complejo termal. “Tenemos mucha expectativa. Queremos que Raíces funcione muy bien y que quien venga tenga una experiencia realmente especial”.

