Hospital de Salto: avances, nuevas especialidades y mejoras en la atención al usuario 

En el marco de una gestión que busca fortalecer el sistema de salud pública y dar respuesta a una población creciente, el Hospital de Salto atraviesa una etapa de cambios y mejoras significativas orientadas a optimizar la atención de los usuarios. Desde la incorporación de nuevas especialidades médicas hasta reformas estructurales y la apertura de canales de participación para los pacientes, la institución avanza con el objetivo de brindar una atención más eficiente, accesible y de calidad.

Al frente de este proceso se encuentra la directora del hospital, Dra. Gabriela González, quien destaca como eje central de la administración la necesidad de reforzar el pool de profesionales y especialidades, entendiendo que una atención oportuna y adecuada depende, en gran medida, de contar con recursos humanos comprometidos y suficientes. En este sentido, la llegada de nuevos especialistas marca un antes y un después para muchos usuarios que, durante años, debieron trasladarse a otros departamentos o permanecer sin controles médicos esenciales.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la reincorporación de la especialidad de neumología, una demanda histórica en el departamento, que dejó a decenas de pacientes sin seguimiento ni control adecuado, especialmente en tratamientos tan delicados como la oxigenoterapia. A esto se suma la expectativa por nuevas incorporaciones, con llamados abiertos en áreas clave como dermatología y reumatología, que permitirán ampliar la cobertura y reducir los tiempos de espera.

- espacio publicitario -

Paralelamente, el hospital avanza en mejoras edilicias y organizativas, como la reforma integral de la farmacia, que ya muestra cambios visibles en la reducción de filas y tiempos de espera, y que próximamente contará con un espacio más amplio, moderno e inclusivo, adaptado también a personas con discapacidad. Estas transformaciones no solo impactan en la comodidad de los usuarios, sino que forman parte de una estrategia más amplia de eficiencia y humanización del servicio.

Asimismo, la dirección ha puesto especial énfasis en escuchar la voz de los usuarios, implementando buzones de sugerencias, encuestas de calidad de atención y distintos mecanismos de comunicación que permiten recoger inquietudes, reclamos y propuestas. Para la Dra. González, la gestión hospitalaria no se limita a la administración de recursos, sino que tiene como finalidad última mejorar la calidad de vida y la satisfacción de quienes confían su salud al sistema público.

En esta entrevista, la directora del Hospital de Salto detalla las principales acciones llevadas adelante, los desafíos pendientes y la visión que guía una gestión comprometida con una atención más cercana, integral y centrada en las personas.

Nuevas novedades que implican mejoras en la atención de los usuarios, nuevas incorporaciones de especialistas.

«Sí, esas son unas de las prioridades que tuvimos cuando empezamos esta administración: tratar de mejorar el pool de médicos y de especialidades médicas, porque tenemos una población muy grande y necesitamos especialistas para poder dar la atención en tiempo y forma. Así que hemos ido incorporando especialidades, estamos muy contentos. El otro día decidimos hacer una comunicación general de los especialistas que hemos incorporado. Estamos muy contentos con la incorporación de cada uno de ellos, es gente comprometida con la salud pública, comprometida con la atención, así que estamos bien felices y expectantes de seguir incorporando especialistas. Ahora tenemos un llamado para dermatología, para dermatólogos, y un llamado para reumatólogo, así que seguimos esperando más incorporaciones. En ese trabajo diario estamos».

El neumólogo hacía años que no había, fue también una de nuestras prioridades porque la neumología había en el departamento y nuestros usuarios, decenas de pacientes, estaban sin el control del neumólogo desde hace años. En un principio, cuando dejó de existir la especialidad en el Hospital de Salto, la gente viajaba a Paysandú para que los viera el neumólogo del Hospital de Paysandú. Después, por distintos motivos, se suspendió también, así que nuestros pacientes estaban realmente sin atención de este especialista y además sin el control de lo que es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una terapéutica que exige determinadas condiciones para aplicarse, no es que todas las patologías de pulmones requieran una oxigenoterapia. Hay indicaciones específicas y además hay indicaciones específicas de la forma de administración, porque mal administrada puede incluso ser más complicación que beneficio. Entonces, también en este momento, al incorporarse el Dr. Squillace, va a poder valorar y controlar ese tratamiento que es sumamente importante y que hasta este momento estaba sin una guía adecuada.

Pasamos a la farmacia, se ven cambios en la parte de la reforma. Ya queda poco para poder contar con nuevas ventanillas, que la gente no va a tener que estar tanto tiempo en espera. Igualmente ya se ven cambios.

«Sí, nosotros cuando ingresamos se inició con una aplicación para sacar los números, que la gente lo va viendo en tiempo real y puede concurrir cuando considera que está por llegar su número. Eso fue realmente un cambio importante, además de toda la logística interna de la farmacia, que logró que desaparecieran las enormes colas que se veían en la puerta del hospital antes. Uno de los próximos pasos en relación a la farmacia es la inauguración del nuevo local, que va a ser más amplio, más cómodo, con más ventanillas, con ventanillas adaptadas a personas con discapacidades que concurran en sillas de ruedas. También se incorpora a la estructura de la farmacia la dosis unitaria, que nosotros hasta este momento la teníamos separada de farmacia, y eso fue una observación del Ministerio de Salud Pública, que tenía que estar todo integrado. Eso va a estar todo integrado, así que creemos que va a ser un paso importante la nueva farmacia».

Se escucha la voz de los usuarios, se puede ver en puerta de emergencia buzones para diferentes quejas, inquietudes que tengan los usuarios.

«Esa es una cosa muy importante. Nosotros siempre tenemos que estar abiertos a la realidad y a las sugerencias de los usuarios. En la emergencia tenemos buzón de sugerencias, hemos colocado buzones de sugerencias en los servicios, acá en la entrada de la dirección, y además en la emergencia se están haciendo encuestas a los usuarios. Es una encuesta basada en encuestas del Ministerio de Salud Pública para investigar la calidad de atención que ha recibido, la percepción del paciente. Es una encuesta que la puede pedir cualquier persona, es una encuesta que se hace escrita, eso se va colocando en un buzón. Se inició en octubre del año pasado, así que a los seis meses será la primera apertura para poder sacar alguna conclusión, pero realmente estamos implementando formas de comunicación para recibir sugerencias que siempre son bienvenidas, porque a partir de ellas nosotros podemos cambiar cosas que sean necesarias».

La dirección muy comprometida con las inquietudes que tienen los usuarios, muy preocupados por solucionar todos esos problemas y pendientes de los pacientes.

«Es que realmente esa es nuestra función. Nosotros es cierto que venimos a gestionar dineros, a gestionar funciones, pero todo eso está dirigido a la satisfacción de la persona. Toda la parte administrativa y de contralor y todo lo que implica una gestión de un hospital está dirigido a mejorar la calidad y, por lo tanto, a mejorar la satisfacción de los usuarios. Esa es nuestra meta y para eso estamos trabajando todos muy comprometidamente, diariamente».

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fxzz