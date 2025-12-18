Horarios especiales de funcionamiento en Termas del Daymán durante las Fiestas Tradicionales

El Gobierno de Salto informa a la población los horarios especiales de funcionamiento en Termas del Daymán, así como los servicios de transporte hacia el centro termal, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Funcionamiento de Termas del Daymán
24 y 31 de diciembre:
· de 8:00 a 20:00 horas
25 de diciembre y 1.º de enero:
· de 10:00 a 18:00 horas
SERVICIO DE TRANSPORTE A TERMAS – LÍNEA TERMAS (C.O.S.A.)
25 de diciembre
· Salidas desde Julio Delgado y Brasil:
6:30 – 14:20 – 22:30 horas
· Salidas desde Termas:
7:00 – 15:00 – 23:00 horas
1.º de enero
· No habrá servicio de transporte
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a6km