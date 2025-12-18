back to top
Horarios especiales de funcionamiento en Termas del Daymán durante las Fiestas Tradicionales

Diario EL PUEBLO digital

El Gobierno de Salto informa a la población los horarios especiales de funcionamiento en Termas del Daymán, así como los servicios de transporte hacia el centro termal, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Funcionamiento de Termas del Daymán

24 y 31 de diciembre:

·       de 8:00 a 20:00 horas

25 de diciembre y 1.º de enero:

·       de 10:00 a 18:00 horas

SERVICIO DE TRANSPORTE A TERMAS – LÍNEA TERMAS (C.O.S.A.)

25 de diciembre

·       Salidas desde Julio Delgado y Brasil:

6:30 – 14:20 – 22:30 horas

·       Salidas desde Termas:

7:00 – 15:00 – 23:00 horas

1.º de enero

·       No habrá servicio de transporte

