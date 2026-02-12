20.1 C
Salto
jueves, febrero 12, 2026

Horarios de Ómnibus en Salto por Feriado de Carnaval: Lunes 16 y Martes 17

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Tiempo de lectura: 1 min.

La Unidad Ómnibus de la Intendencia de Salto informa a los usuarios y ciudadanos sobre el cronograma de servicios especiales que regirá durante el próximo feriado de Carnaval. Con el fin de garantizar la movilidad en estos días festivos, se han ajustado las frecuencias de las principales líneas de transporte urbano.

Cronograma de Salidas Especiales por Carnaval

A continuación, detallamos los horarios de funcionamiento para los días lunes 16 y martes 17 de febrero. Es importante notar que los horarios indicados corresponden a la última salida de línea.

Líneas con Servicio Extendido (Madrugada)

Si planeas asistir a los eventos nocturnos de Carnaval, estas son las líneas con mayor cobertura horaria:

Línea 7: Desde las 05:40 hasta la 01:00.

Línea 1: Desde las 05:30 hasta las 00:50.

Línea 2: Desde las 05:30 hasta las 00:50.

Línea 11: Desde las 06:00 hasta las 00:20.

Líneas con Servicio Nocturno y Vespertino

Línea 10: Operará de 06:00 a 23:20.

Línea 6: Operará de 06:00 a 19:55.

Línea 5: Operará de 06:00 a 19:50.

Línea 3: Operará de 06:30 a 13:05.

Línea 8: Sin Modificaciones

Para los usuarios de la Línea 8, el servicio se mantendrá bajo sus horarios normales habituales, sin variaciones por el feriado.

Recomendaciones para los Usuarios

Debido a la alta demanda de transporte durante el feriado de Carnaval en Salto, recomendamos:

Planificar su viaje con antelación consultando la última salida de su línea.

Tener en cuenta que las frecuencias pueden sufrir leves variaciones dependiendo del flujo de tránsito en las zonas de desfiles.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Intendencia de Salto.

