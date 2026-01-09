Horacio de Brum: “Salto no soporta más desempleo, mantener abierto el frigorífico es estratégico”

El diputado por el Partido Colorado, Horacio de Brum, se refirió a la compleja situación que atraviesa la industria frigorífica en el departamento de Salto, con especial énfasis en la realidad de Somicar y el impacto social, laboral y productivo que genera la falta de funcionamiento pleno de las plantas.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, el legislador salteño recordó que a poco más de 40 días de haber asumido solicitó en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados la comparecencia de autoridades nacionales para abordar la problemática de la industria frigorífica, particularmente en el norte del país.

“Salto tiene hoy una situación muy delicada. Somicar trabaja a una cuarta parte de su capacidad y Sidercol continúa cerrada. Esto no afecta solo a los trabajadores, sino a todo el entramado productivo, especialmente al sector ovino, que es fuerte en esta zona”, señaló.

Seguro de paro y demoras en los pagos

De Brum fue crítico con la instrumentación del seguro especial de desempleo aprobado en diciembre para 257 trabajadores. “Advertimos en el Parlamento que era insuficiente. Se votó el 16 de diciembre y hoy, 7 de enero, el Banco de Previsión Social (BPS) todavía no ha efectivizado los pagos. Los trabajadores pasaron las fiestas sin ingresos”, afirmó.

El diputado informó que se está trabajando para extender el seguro especial hasta el 28 de febrero como mínimo, con el objetivo de ganar tiempo y facilitar una solución de fondo. Además, alertó sobre la falta de cobertura mutual y las deudas salariales y de licencias que afectan a más de 150 trabajadores.

“Estamos hablando de familias que no pueden pagar servicios, préstamos ni llevar lo básico a la mesa. Esto requiere empatía y respuestas urgentes”, subrayó.

Diálogo con trabajadores y concesionarios

En las últimas horas, el legislador mantuvo reuniones tanto con trabajadores sindicalizados como no sindicalizados, y también con el concesionario de la planta municipal. Incluso recorrió recientemente las instalaciones de Somicar durante la única jornada de faena semanal.

“Hoy se están faenando unos 1.500 ovinos. Ver la planta funcionando, aunque sea parcialmente, permite dimensionar lo que significa esta industria para Salto. Con plena actividad podría generar más de 200 puestos de trabajo”, destacó.

De Brum explicó que la empresa salió recientemente del concurso de acreedores, tras un acuerdo con los mismos, lo que abre una nueva etapa. “No es una situación que se resuelva de un día para el otro. Hay que comprender que no es blanco o negro, hay muchos grises. Pero la voluntad del concesionario es seguir adelante y aumentar la faena”.

Importancia estratégica para el norte

El diputado remarcó que mantener operativo el frigorífico es clave no solo desde el punto de vista laboral, sino también productivo. “El norte concentra la mayor cantidad de ovinos del país. Tener una planta en Salto evita que pequeños y medianos productores dependan de frigoríficos del sur”.

“Salto no soporta más desempleo. No resistiría el cierre de otra empresa. Por eso estamos dedicando tiempo, diálogo y trabajo para aportar soluciones que fortalezcan a todas las partes”, afirmó.

Balance legislativo y desafíos

De Brum también repasó otros temas relevantes de su agenda durante 2025, como la defensa de la exportación de ganado en pie, el seguimiento de la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización y la gestión de ayudas para productores citrícolas afectados por las heladas.

“Logramos una ayuda no reintegrable para 98 pequeños y medianos productores de la citricultura. No fue suficiente, pero fue una señal importante y permitió mantener la actividad en muchas chacras”, indicó.

Finalmente, se refirió a la Central Hortícola del Norte, expresando su deseo de que el proyecto logre finalmente ponerse en funcionamiento. “Hay dinero público invertido, de los salteños y de todos los uruguayos. Eso tiene que rendir cuentas y cumplir el objetivo para el que fue creado”.

