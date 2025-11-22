Hora 19.30′; Salto Nuevo se abraza al milagro; la lógica de Nacional: ¿entonces?

En el primer partido fue 0 a 0, hasta que la suspensión llegó. Restaban 15 minutos para la finalización cuando Robert Aguirre bajó la cortina, por ausencia de garantía. El Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol será quien decida, pero todo apunta a que se le concederán los tres puntos a Nacional y el registro será de 3 a 0. Por lo tanto, Salto Nuevo sale hoy admitiendo que tendrá que limitar esa desventaja primero, para abrazarse a algún milagro que ande en la vuelta. El hecho es que Nacional no solo establece esa ventaja, sino que es reconocerle una chance superior desde la lógica misma, a partir de un poder ofensivo que el equipo de Alejandro Torrens necesita exponer sin más vueltas. Si la lógica se pega una vuelta….entonces a Nacional se le esclarece la senda para quedarse con el primer boleto, y la mira puesta en la semifinal. De todas maneras, es básico que Nacional plasme un nivel que se ocultó en el partido de estos play off, para que el juego de vuelta acomode no solo su ilusión vigente, sino la certeza misma.

Sábado 22 de noviembre.

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora 19.30′

Salto Nuevo vs Nacional.

Parciales de Nacional a la Tribuna España.

Parciales de Salto Nuevo a la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui»

Hora 21.30′; Universitario, Gladiador:¡quema por todos lados!

Quema en la zona defensiva. Quema en la zona de volantes. Quema en ataque. Universitario y Gladiador es un factor quemante en sí mismo. Y no es para menos. Porque el resultado de 1 a 1 en el primer partido, les dejó abierto el crédito a los dos. En tanto un detalle no es menor: a Gladiador le sirve un reparto de puntos, teniendo en cuenta la ventaja deportiva. Por encima de Universitario en la tabla general al cabo de la segunda rueda. Universitario sabe que no puede renunciar a vencer, porque simplemente es el único registro que implica su avance a semifinales. En el juego de ida, aquel 1 a 0 transitorio de Universitario cuando Pablo Sotelo resolvió, hasta que el penal llegó y Agustín Panza resolvió con derecha para consumar el empate. El sabroso nivel rojo en el primer tiempo, hasta que en el segundo tiempo, mermó de tal manera, que Gladiador no solo empardó, sino que hasta alcanzó prevalencia argumental. Expuso mejor y la justicia del empate. La vuelta de Junior Rodríguez en Universitario, la base de los mismos once en Gladiador. Mientras que es cosa concreta: ¡el partido quema por todos lados!

Sábado 22 de noviembre

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora 21.30′

Gladiador vs Universitario.

Parciales de Gladiador a la Tribuna España.

Parciales de Universitario a la Tribuna

«Esc. Fernando Irazoqui»

Junior Rodríguez: la hora de volver

El Tribunal de Penas le impuso una sanción de 3 partidos que el zaguero de Universitario contempló de hecho. Pero sucede que tras el juego ante Nacional, la lesión de José Martínez (delantero de Nacional), provocó la reacción de los tricolores, calificando el hecho como agresión. «Acto deliberado de violencia física», patentó Nacional y los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Penas que aún no se expidió. En función de ello, Universitario optará por incluir en el juego de hoy a Junior Rodrígurez. Téngase en cuenta que no se trata de una expulsión o de un hecho que fuera denunciado en el formulario por el árbitro central. Por lo tanto, entre los once titulares de Universitario, será incluido Junior Rodríguez y no es un retorno que no trascienda. Su liderazgo es incuestionable. Zaguero de dos áreas. Conformará como tantas veces el bloque central junto a Octavio Pintos.

Javier Vargas a la cuenta de 16

El sorprendente 5 a 5 de Ceibal y Salto Uruguay, en el segundo partido del jueves a la noche en el Parque Ernesto Dickinson. No es común 10 goles en un mismo partido. Volverán a enfrentarse mañana y tan solo rescatando un empate, Ceibal se convertirá en uno de los cuatro semifinalistas. La noche no pasó de largo, en razón del estallido ejecutor de Javier Vargas. El delantero oriundo de Cardal (Florida), fue autor de tres goles y ahora suma 16 en el cómputo total. Cabe recordar que en el 2021 cuando Ferro Carril fue Campeón Salteño, Vargas se convirtió en el máximo goleador. Le sacó 8 goles de ventaja a Nicolás Arbiza en este 2025. El bellaunioense es de los claves en Nacional y con su coterráneo Facundo Moreira, los de más goles: 14 entre los dos.

