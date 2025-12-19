Homicidio en Salto: falleció un joven de 22 años tras ser herido con arma blanca

- espacio publicitario -

Un joven de 22 años murió en Salto luego de ser apuñalado en la vía pública. El presunto agresor, de 18 años, fue detenido y la Fiscalía investiga.

Un joven de 22 años falleció este viernes al mediodía en la ciudad de Salto, luego de resultar gravemente herido con un arma blanca en la vía pública. El hecho ocurrió próximo a la hora doce y veinte, en la intersección de las calles Varela y Diecisiete Metros.

De acuerdo a la información oficial, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia por una unidad de emergencia al Hospital Regional Salto, donde poco después se constató su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.

Según manifestaron familiares del joven fallecido, el presunto agresor sería otro joven, de dieciocho años, quien habría concurrido previamente al domicilio de la víctima y posteriormente lo atacó en la vía pública, dándose a la fuga tras el hecho.

Minutos más tarde, personal policial motorizado logró la detención del sospechoso en las inmediaciones de las calles Magallanes y Municipio. El joven quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar del homicidio trabajaron móviles policiales, efectivos de Policía Científica y personal del área de Investigaciones, bajo la coordinación de la Fiscalía de Turno, que continúa con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

