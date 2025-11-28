Homenaje en Salto: presentan el libro “Hebert Rattin: El Aviador”

- espacio publicitario -

Aeropuerto de Salto celebró la presentación del libro homenaje al piloto Hebert Rattin

Según relató la empresa Aeropuertos Uruguay, responsable de la gestión del Aeropuerto de Salto y promotora de la iniciativa, la terminal aérea fue escenario de la presentación del libro “Hebert Rattin: El Aviador”, una obra que repasa la vida, carrera y legado del histórico piloto salteño. El libro fue escrito por Daniel Puyol Castiglioni, colega y amigo de Rattin, quien dedicó más de 70 años a la aviación.

El homenaje contó con la presencia del propio Rattin, su familia, amigos, representantes de la comunidad aeronáutica y de Salto, así como autoridades de Aeropuertos Uruguay y el autor de la obra.

Un libro construido a partir de voces y memorias

La publicación es fruto de más de un año de entrevistas y recopilación de relatos. Incluye 24 historias narradas por el propio Rattin, además de testimonios de familiares, exalumnos, compañeros, amigos y vecinos que suman anécdotas que reflejan su influencia como piloto, instructor y empresario aeronáutico.

Durante la presentación, se realizó un panel integrado por Herbert Rattin, Daniel Puyol y Nelson Rosano, editor del libro y representante de Aeropuertos Uruguay. Allí se compartieron experiencias personales, historias que forman parte de las páginas del libro y la motivación detrás de la creación de esta obra.

Puyol describió su trabajo con una frase que resume el espíritu del proyecto: “Si en el mundo de la aviación uruguaya uno empuña a la vez el comando y la pluma, pocas cosas mejores le pueden suceder que narrar las historias de uno de los hombres más grandes y carismáticos de nuestra comunidad aeronáutica.”

Una trayectoria marcada por servicio y humanidad

Rattin agradeció el reconocimiento y compartió parte de sus vivencias, desde sus comienzos en el Aeroclub de Salto con apenas 14 años hasta su trayectoria al frente de Taxi Aéreo Rattin. Con esa empresa realizó traslados de pacientes del interior al Hospital de Salto y trabajó junto al Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública.

Entre los relatos más sentidos figura su primer vuelo sanitario, cuando con solo 18 años fue enviado a buscar a un paciente en un paraje remoto, enfrentando la desconfianza, las dificultades de la pista y la urgencia de llegar a tiempo. Ese episodio marcó el espíritu de su carrera: volar también era llevar esperanza.

El libro combina aventura, oficio y sensibilidad, mostrando a un piloto que nunca perdió su humor ni su compromiso con la profesión.

El origen de la idea y el impulso para homenajearlo

Puyol contó que la idea surgió a partir de su amigo y colega, Nelson Rosano, quien lo motivó a homenajear a Rattin en vida: “A mí me llenó el corazón y lo acompañé en eso, y desde entonces hasta el día de hoy no hemos tenido más que satisfacciones.”

Rosano, piloto y editor del libro, resaltó el orgullo de impulsar el proyecto y destacó que conoció a Rattin hace más de 25 años: “Me sorprendió desde el primer día por su compañerismo, su bondad y su buen humor. Su trayectoria merecía ser compartida.”

Puyol agradeció también a Aeropuertos Uruguay por ayudar a difundir la historia de un referente de la aviación en el interior del país.

A beneficio de la Fundación Pérez Scremini

Todo lo recaudado por la venta del libro será donado a la Fundación Pérez Scremini de Salto, que trabaja en el tratamiento del cáncer infantil.

El libro tiene un costo de $ 500 y puede solicitarse en el portal Volemos.uy, en el local de Fundación Pérez Scremini (Uruguay 874) o en Somma Viajes (Av. Batlle 2213).

