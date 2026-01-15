21.5 C
Homenaje al General Fructuoso Rivera

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Por Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
13 de enero de 1854 – 13 de enero de 2026.

Este 13 de enero recordamos al General Fructuoso Rivera, fallecido el 13 de enero de 1854, figura central en el nacimiento de nuestra patria y protagonista insoslayable de los primeros pasos del Uruguay independiente. En la fecha de su fallecimiento, corresponde rendir homenaje a quien supo encarnar las complejidades, las luchas y las esperanzas de una nación en formación.

Rivera fue hombre de acción, conductor militar y actor político decisivo en tiempos fundacionales. Su participación en la Cruzada Libertadora, su rol en la consolidación del Estado oriental y su impronta en la organización institucional del país forman parte de una historia que no puede ni debe simplificarse. Fue protagonista de una época dura, marcada por conflictos internos y desafíos externos, donde gobernar y construir patria exigía decisiones firmes y liderazgo.

En ese proceso histórico surge el Partido Colorado, expresión política que recoge parte esencial de su legado. Un partido que nace vinculado a la defensa de la libertad, la organización republicana y la construcción del Estado moderno, y que ha sido pilar fundamental de la vida democrática del Uruguay a lo largo de su historia.

Recordar a Fructuoso Rivera es asumir nuestra historia con espíritu crítico, sin negar luces ni sombras, pero reconociendo su aporte decisivo a la existencia misma del Uruguay como nación soberana. Es también reafirmar la importancia de los valores republicanos y democráticos que hoy nos definen como país.

Honrar su memoria es, en definitiva, honrar el esfuerzo de quienes, con aciertos y errores, forjaron la patria que hoy habitamos.

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Convencional Departamental del Partido Colorado. Integrante del CED de Salto.

