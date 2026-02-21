Histórico Nacional de BMX en La Fosa con gran marco de público

El Campeonato Nacional de BMX se disputó el pasado fin de semana en La Fosa de Salto, con convocatoria, pista renovada y clasificaciones rumbo al ODESUR 2026.

El pasado fin de semana, las instalaciones de La Fosa BMX fueron escenario de una verdadera fiesta del deporte, con la disputa del Campeonato Nacional de BMX, en una actividad que resultó un completo éxito y convocó a un gran marco de público que acompañó durante la jornada.

El evento, realizado por primera vez en el departamento, marcó un hito para la disciplina a nivel local y nacional, consolidando a Salto como una plaza cada vez más relevante dentro del calendario del ciclismo uruguayo. El predio lució totalmente renovado, con la recuperación de rampas y una puesta a punto integral gracias al apoyo de Salto Grande y la Intendencia de Salto, además del trabajo constante de dirigentes, colaboradores y allegados al club.

Durante las jornadas previas se realizaron tareas intensivas que incluyeron el recambio total de las maderas de la pista, trabajos de pintura y acondicionamiento general de cada sector del circuito, logrando un trazado seguro, dinámico y acorde a una competencia de carácter nacional. El esfuerzo colectivo volvió a quedar de manifiesto, demostrando el compromiso de toda la comunidad con el crecimiento del BMX.

La competencia tuvo además un fuerte componente formativo. Desde Artigas llegó una escuelita de BMX con 20 niños, mientras que desde Montevideo participaron otros 10, fomentando el desarrollo de los más pequeños y alentando la llegada de nuevos adeptos a la disciplina, uno de los grandes objetivos a futuro.

En lo deportivo, el Nacional disputado en Salto tuvo un condimento especial, ya que se trató de una instancia clave rumbo a los Juegos ODESUR 2026, que se celebrarán en septiembre en Santa Fe.

Riders de distintos puntos del país llegaron con la ilusión de quedarse con el título y asegurar su lugar en la competencia internacional, brindando mangas intensas y un espectáculo de alto nivel técnico que fue seguido con entusiasmo por el público presente.

El calendario de actividades en La Fosa continuará el 4 y 5 de abril con la tradicional competencia de Turismo, que contará con la participación de un número aún mayor de deportistas, teniendo en cuenta que en el evento del pasado fin de semana las condiciones climáticas incidieron en la organización de viajes desde otros departamentos.

Con un predio renovado, una gran convocatoria y un nivel deportivo destacado, el BMX vivió en Salto un fin de semana que quedará en la memoria y que confirma el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

RESULTADOS

PRO UCI ELITE

Mateo Lluberas — Benja Lima — Tiago Texeira —

MASTER

Cristian White — Pablo Lluberas — Gustavo Leschenko —

INICIANTE

Fede Armani — Seba Padilla — Eric Tomas —

AMATEUR

Gabriel Cerxneux — Joaco Gonzalez — Emilio Soria —

EXPERTOS

Benja Lima — Santy Martinez — Nico Paulino —

