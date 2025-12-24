Historias de vida: Edison Leal: una vida de trabajo detrás de un puesto en la calle 

- espacio publicitario -

Cada día, en la rutina silenciosa de la ciudad, hay historias que se repiten sin hacerse notar, pero que sostienen la vida cotidiana de muchos. Frente al Palacio, sobre calle Treinta y Tres, Edison Leal arma su puesto desde temprano y espera. Tiene 66 años y, desde hace más de una década, se gana la vida vendiendo prendas de vestir. Su presencia es parte del paisaje urbano, de ese ir y venir constante de personas que, muchas veces sin detenerse, comparten el mismo espacio.

Edison comenzó a vender en 2011, luego de quedarse sin trabajo, y antes de establecerse en este punto recorría los barrios puerta a puerta con su carro. Como tantos otros trabajadores informales, su historia está marcada por la necesidad, la perseverancia y la adaptación a un contexto cada vez más complejo. Los cambios en las formas de pago, la baja circulación de gente y las dificultades económicas han ido impactando directamente en sus ventas, incluso en épocas que antes eran sinónimo de movimiento, como las fiestas de fin de año.

El día a día no es sencillo. Las jornadas empiezan temprano y, en verano, terminan al mediodía porque la tarde ya no convoca compradores. Cuando llueve, no queda otra opción que quedarse en casa. Edison vive exclusivamente de lo que logra vender y reconoce que hay meses especialmente difíciles, aunque enero suele darle un pequeño respiro. Aun así, su actitud es tranquila: vive el día a día, sin grandes expectativas a futuro, apostando a seguir adelante.

Rodeado de buenos vecinos y con un trato cordial con la gente que pasa, Edison encuentra en esos vínculos cotidianos un sostén tan importante como el trabajo mismo. Su mayor deseo para estas fiestas es simple: reunirse con su familia. Esta es la historia de un hombre que, con esfuerzo silencioso y constancia, enfrenta cada jornada desde la calle, agradecido por quienes eligen detenerse y comprar, y dispuesto a seguir, mientras se pueda.

¿Cuánto hace que comenzó a vender?

«Desde el 2011, antes vendía con el carro en la calle, puerta a puerta.»

¿Cómo surgió la idea de ubicarse a vender en este lugar?

«Porque no tenía trabajo y ahí empecé.»

¿Se acuerda del primer día cuando empezó, cómo fue la venta?

«La venta bajísima, el primer día bajísima, después más o menos se trabajó y ahora sí, bajísima.»

Y eso que estamos en época de fiestas…

«Acá está horrible la venta, yo calculo que después que salió el plástico «

¿A las tarjetas se refiere usted?

«Para mí fue eso.»

¿Vive solamente de esto?

«Sí, de esto.»

¿Así que es difícil el día a día?

«Es difícil.»

«Un día de lluvia me quedo en casa, si no se puede, no se puede, ¿qué va a hacer?«

«Vengo a las 7 y 30 u 8. Ahora, en verano, me estoy yendo a mediodía. Antes trabajaba todo el día, pero en la tarde no anda nadie.»

¿Cómo está compuesta su familia?

«En el momento soy yo, mi señora y después mis hijas, que están todas grandes.»

¿Qué espera para estas fiestas?

«Reunión en familia y nada más.»

¿Enero y febrero son meses complicados para la venta?

«Enero no tanto, febrero para mí y marzo. Enero yo he trabajado bien acá.»

¿Cómo es el trato con los vecinos y la gente?

«Buena gente, muy buena. Acá los vecinos de acá son muy buena gente, yo no tengo problemas con nadie, me llevo bien con todos.»

En un futuro, ¿qué le gustaría, qué espera?

«Esperar nomás, no sé. Vivo el día, no sé.»

A la gente que le compra día a día, ¿qué le puede decir?

«Que muchas gracias, estamos a las órdenes cualquier cosa.

