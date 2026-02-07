Heridos, siniestros y una condena

Herido de arma blanca tras una riña en la vía pública

El lesionado fue atacado con varillas y permanece en estado grave

Ayer, sobre la hora 17:30, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un aviso alertando que en la intersección de calles Solís y Boycuá había una persona caída en la vía pública, presentando abundante sangrado. Al arribar al lugar, el móvil policial fue interceptado por un vehículo particular que ya trasladaba al lesionado, por lo que se realizó una avanzada hasta el nosocomio local.

- espacio publicitario -

En el sitio del hecho, los efectivos entrevistaron a un testigo, quien manifestó que el hombre lesionado, de 36 años, había participado en una riña. Según su relato, en determinado momento la otra parte involucrada tomó dos varillas y lo agredió, provocándole lesiones en el ojo y en la ceja.

Concurrió personal de Policía Científica, que efectuó el relevamiento correspondiente de la escena. Posteriormente, en la intersección de calles Colón y Orestes Lanza, se procedió a la detención de un joven de 25 años, quien no estaría ajeno al hecho y que, al notar la presencia policial, habría arrojado una varilla. Se dio intervención a Fiscalía de turno.

Ayer mismo, consultado el estado de salud del lesionado en el Hospital Regional Salto, se informó que el diagnóstico era: “continúe grave”.

Herido de arma blanca en una vivienda del barrio

Discusión de pareja derivó en una agresión con cuchillo

A la hora 20:45 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Uruguay, a la altura del 2000, ante la denuncia de una persona herida de arma blanca. En el lugar se dispuso el traslado de un joven de 22 años al Hospital Regional Salto, quien presentaba una herida en la zona del pecho.

Visto por el médico de guardia, el diagnóstico primario fue: “paciente con herida de arma blanca en tórax derecho, estado estable”. En el lugar del hecho se entrevistó a una joven de 22 años, quien manifestó ser pareja del lesionado y señaló que, tras una discusión motivada por celos o una posible infidelidad, lo agredió con un cuchillo de sierra.

Se puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía de turno y concurrió personal de Policía Científica para realizar las actuaciones de rigor. Ayer, al averiguarse nuevamente el estado de salud del lesionado en el Hospital Regional Salto, se informó que el diagnóstico era: “continúe grave”. Se trabaja.

Condena por rapiña a un comercio

La Justicia impuso tres años de penitenciaría al autor

En el marco de la ampliación del Comunicado de Prensa N.º 3, y culminadas las actuaciones correspondientes, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto dispuso la condena de L.S.I.B., de 24 años de edad.

El individuo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, imponiéndosele una pena de tres (3) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención cumplido y con las accesorias legales de rigor a su cargo, conforme al artículo 105 literal E del Código Penal.

Siniestro de tránsito en 8 de Octubre y Dr. E. Soca

Colisión entre auto y moto dejó una mujer lesionada

A la hora 09:00 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles 8 de Octubre y Dr. E. Soca por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a la conductora de un automóvil, de 49 años de edad, quien manifestó que circulaba por calle Dr. E. Soca en dirección Norte cuando entró en colisión con una moto.

El birrodado era conducido por una mujer de 33 años, que se desplazaba por calle 8 de Octubre en dirección Oeste, resultando lesionada. Concurrió una Unidad de Emergencia Médica de EMI, que realizó diagnóstico primario: “politraumatizada leve, alta en el lugar”. Se trabaja.

Detenido por amenazas en la zona céntrica

La víctima radicó denuncia y se realizaron las actuaciones

A la hora 10:45 de ayer, personal policial concurrió a calle Uruguay al 1000 ante un hecho de amenazas. En el lugar se entrevistó a una mujer de 48 años de edad, quien formuló la denuncia correspondiente.

Posteriormente, en la intersección de calles Teófilo Córdoba y Uruguay, se identificó a un masculino de 25 años de edad que reunía las características aportadas por la víctima. Consultado el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se constató que el mismo no poseía requisitoria pendiente. Se procedió con los trámites de rigor. Se trabaja.

Siniestro de tránsito con moto y auto estacionado

Una mujer fue trasladada al Hospital Regional Salto

A la hora 12:20 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Intendente Juan H. Paiva y Yatay por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a una mujer de 27 años de edad, quien manifestó que, mientras circulaba en una moto marca Baccio por calle Intendente Juan H. Paiva en dirección Este, impactó contra un automóvil marca Toyota que se encontraba estacionado, cayendo al pavimento.

Concurrió una unidad médica de EMI, que diagnosticó: “posible fractura de miembro inferior derecho”, siendo la lesionada trasladada al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Siniestro de tránsito en 8 de Octubre y Av. Feliciano Viera

Motociclista resultó politraumatizado tras la colisión

A la hora 14:10 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles 8 de Octubre y Avenida Feliciano Viera por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó a un joven de 22 años de edad, quien manifestó que circulaba en una moto marca Zanella Sapucai por calle 8 de Octubre en dirección Oeste. Por causas que se investigan, colisionó con una camioneta marca Fiat Fiorino que circulaba por Avenida Feliciano Viera en dirección Norte, conducida por un hombre de 39 años, quien no presentó lesiones. Una unidad médica de EMI diagnosticó al conductor del birrodado: “politraumatizado de hombro”, disponiéndose su traslado al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/m3ff