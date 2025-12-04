Herido de arma blanca, incendios y operativos rurales en Salto

Hechos del 3 de diciembre

Herido de arma blanca y detención de los involucrados

Próximo a las 13:10, personal policial acudió al centro asistencial ubicado en Cervantes y 25 de Agosto, donde un hombre había ingresado herido con un arma blanca.

La víctima relató que el hecho ocurrió en 18 de Julio y Uruguay, cuando fue increpado por tres masculinos, uno de los cuales lo lesionó.

El diagnóstico médico indicó: “Herida de arma blanca en hemitórax derecho, cara posterior”.

Posteriormente, los policías concurrieron al lugar indicado, logrando ubicar a los tres sospechosos. Con conocimiento de Fiscalía, se detuvo al autor del ataque, trasladándose también a los otros dos involucrados para las actuaciones correspondientes.

Incendio en vivienda

A las 14:50, se reportó un incendio en una finca ubicada en Lavalleja al 2000.

Bomberos trabajó en el control del foco ígneo y no se registraron personas lesionadas.

Operativo conjunto en Pueblo Belén (retiro de equinos sueltos)

Entre las 11:00 y las 15:30, se desarrolló un operativo en Pueblo Belén para el retiro de equinos en la vía pública, conforme al Decreto 233/22.

El procedimiento fue coordinado por la Brigada Departamental de Seguridad Rural, con apoyo de Seccional 8ª y del Municipio de Belén.

Resultados del operativo:

7 equinos retirados del predio público, sin marca visible ni justificación de propiedad, trasladados al campo policial.

retirados del predio público, sin marca visible ni justificación de propiedad, trasladados al campo policial. 4 equinos más ubicados posteriormente, cuyo propietario se presentó, justificó tenencia y fue notificado de contravención y multa conforme al Decreto 35/83.

El objetivo central fue prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial en la zona rural.

SALTO, 4 DE DICIEMBRE DE 2025

AMPLIACIÓN – Drogas: dos condenados

Tras las actuaciones judiciales derivadas de la detención e incautación de sustancias del 3 de diciembre, el Juzgado de Segundo Turno condenó:

A.Y.D.L.S.D.L.S. (36 años): autora de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en grado de tentativa → 2 años y 1 mes de penitenciaría .

autora de un delito de → . A.D.dM.F. (19 años): autor de un delito de asistencia a actividades ilícitas previstas en la Ley 14.294 → 2 años de penitenciaría.

Siniestro de tránsito en Rambla Tomas Berreta

A las 17:30, se produjo un choque entre un auto Suzuki Alto, conducido por un joven de 22 años, y una moto Dynumi.

El conductor del automóvil intentó girar hacia calle Industria cuando se produjo el impacto.

El motociclista fue diagnosticado con “politraumatizado leve” y trasladado al Hospital Regional Salto.

Herido de arma blanca con amputación

Próximo a las 21:50, en pasaje 21 metro, barrio Los Teros, una mujer informó que vio a un hombre corriendo con abundante sangrado en la mano.

El lesionado, de 35 años, fue trasladado al nosocomio, donde se diagnosticó:

“Herida de arma blanca en mano derecha, con amputación del tercer dedo”.

La víctima relató haber sido atacada con un machete durante un altercado en la vía pública. No desea radicar denuncia.

Hurtos en interior de vehículos oficiales

A las 23:00, personal policial concurrió a un edificio en Colón y Fructuoso Rivera, donde una usuaria constató daños en tres vehículos oficiales y el hurto de herramientas viales.

Policía Científica trabajó en el lugar.

Operativos conjuntos en zonas céntricas

Desde las 15:00 y hasta las 23:00, Policía brindó apoyo a los operativos del Cuerpo Inspectivo del Gobierno de Salto en:

Centro,

Barrio Dos Naciones,

Costanera Norte.

Los controles se realizaron sin incidentes destacados.

Traslado de menores intoxicados

A la hora 03:10, en 19 de Abril y Juan Manuel Blanes, dos menores de 12 y 16 años solicitaron asistencia tras presentar malestares por consumo de sustancias alucinógenas.

Fueron trasladados al Hospital Regional Salto y posteriormente reintegrados a INAU luego de ser vistos por el médico de guardia.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/28fq