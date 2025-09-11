HÉCTOR MARÍA GARCÍA GIMÉNEZ (CHIROLA) (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mg5c
Falleció hoy, 11 de setiembre de 2025, a los 84 años de edad.
Su esposa: Eva Soutto, sus hijos: Marcela, Verónica y Horacio, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al sepelio a realizarse el día 12 de setiembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Viviendas AFE, Pasaje A 820.
Velatorio: Treinta y Tres 240, Sala 4.
Empresa Oliden S.A.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mg5c