HÉCTOR MARÍA GARCÍA GIMÉNEZ (CHIROLA) (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 11 de setiembre de 2025, a los 84 años de edad.

Su esposa: Eva Soutto, sus hijos: Marcela, Verónica y Horacio, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al sepelio a realizarse el día 12 de setiembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Viviendas AFE, Pasaje A 820.

Velatorio: Treinta y Tres 240, Sala 4.

Empresa Oliden S.A.

