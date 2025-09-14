«Hay que ir por lo que buscamos: la estabilidad en el rendimiento»

- espacio publicitario -

-Esos seis puntos en 24 horas. Y esta condición de líderes.

«Si uno saca las cuentas y de 12 puntos, sumamos 10, se plantea que ese registro juega a favor, no solo del presente, sino que aclara en alguna medida el futuro. Pero también digo que esto de estar arriba, no nos debe encandilar. Nos debe obligar».

-¿Cuál es la obligación?

«Hay que ir por lo que buscamos: la estabilidad del rendimiento. Si en fútbol uno se propone ese fin, estoy convencido que esa es la clave. La clave es no caer en desniveles».

-Pero a todos les cuesta. No es tan fácil eso de andar resolviendo partidos a favor.

«Es cierto. Si uno repasa los goles a favor en cada equipo, nota una limitación en materia de eficacia ofensiva. Ahí está el caso nuestro también, con los dos últimos partidos ganando 1 a 0».

- espacio publicitario -

-Pero los 6 puntos encarpetados. Al fin de cuentas, cuando lo básico suma.

«Claro, pero que esto de Gladiador nos sirva para mirarnos hacia adentro. Nada hemos ganado. Podemos disfrutar de esta condición. Pero viene Hindú. Y quién dijo que Hindú puede ser ganable así porque sí. Soy de los que cree que en el fútbol salteño, nada está al margen de la complicación».

🔴 Ahora Gladiador

En esa tarde del final ante Ferro Carril, cuando Agustín Panza metió la comba perfecta y gritó el 1 a 0 de la sentencia. Una semana antes, aquel 1 a 0 frente a Salto Uruguay.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Este Gladiador de Rony Guzmán Costas, el propietario de la punta. El que casi en silencio fue despejando la maleza para descubrir el terreno a favor. Desierto. Fértil. Se trata de ir abonando el tiempo futuro.

«Lo de Agustín no fue casualidad. Es de los que se queda después que termina el entrenamiento colectivo y no ejecuta menos de 30 tiros libres. La pelota quieta es una opción a favor. Y bueno… eso que nos pasó puede reflejar lo que también queremos: el compromiso de cada jugador en pro del grupo».

-No solo la columna vertebral que sostiene el funcionamiento, sino también la savia nueva.

«Porque ascender jugadores juveniles del club, que se vayan afianzando en el plantel superior, responde también a la idea. Mirar hacia abajo y que es lo posible. Tiene este plantel jugadores de 18, 19 y 20 años. Echaron raíces en Gladiador. Para ellos Gladiador es parte de una causa que sienten».

-¿En qué medida suma?

«Suma desde ese querer y la entrega. Creo que es parte de la historia de Gladiador y de sentir el fútbol. Si el manejo técnico de la situación se resiente, entonces que el corazón no falte».

-¿Hasta dónde es posible este Gladiador?

«Fuimos semifinalistas en la «B» de OFI, nos ganamos un puesto en la «A» para el año que viene. O sea que venimos de una respuesta. A esa respuesta hay que ir ratificando. Ese es el camino. Y no hay otro camino más válido que ese».

Gladiador, el de la punta.

Rony, el DT.

Los 10 puntos de la ilusión abierta. Pero sin tanto grito al cielo.

Acaso en la justa medida. Y esa mirada, de mirando hacia adentro, para que el compromiso no se altere. Para que la conciencia sea parte de la cita.

Y ahí está la conciencia, de la querible pretensión…

–ELEAZAR JOSÉ SILVA–

🏟️ Liga Salteña de Fútbol Sala

Los Sénior de más de 35: la 5ª de la primera rueda

Se trata de la Liga Salteña de Fútbol Sala y la propuesta de todos los domingos: que jueguen aquellos jugadores que suman más de 35 años. Los Sénior de la propuesta.

A estos detalles hay que tenerlos en cuenta, jugándose en escenario albiceleste.

Domingo 14 de septiembre – Gimnasio de Salto Uruguay

5ª Fecha 1ª Rueda

19:00 hs. CAAS vs Palomar

20:30 hs. Salto Uruguay – Rowing

22:00 hs. SUB 21 vs Almagro

👦 Con la Sub 14

Domingo 14 de septiembre – Campo de juego: Deportivo Artigas

10:00 hs. D. Artigas vs Peñarol. Árbitros: Lorena Machiavello, Juan Suárez, Johan Ghelffi.

Copa de Bronce – 1° Fecha, Segunda Rueda

Domingo 14 de septiembre – Campo de juego: Parque Julio Pozzi

10:00 hs. Salto Uruguay vs Progreso. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Pablo Sena, Luciana Pereira.

Martes 16 de septiembre – Campo de juego: Parque Rufino Araújo

19:30 hs. Arsenal vs Almagro . Árbitros: Marcos Reboiras , Pablo Sena , Edgar Artave .

. Árbitros: , , . 21:30 hs. Ceibal vs Tigre. Árbitros: Pablo Sena, Marcos Reboiras, Edgar Artave.

👩⚽ Con el Fútbol Femenino

Liguilla de Oro – Primera fecha

Domingo 14 de septiembre – Campo de juego: Parque Rufino Araújo

09:00 hs. Ferro Carril vs Salto Uruguay . Árbitros: Ivo Moreira , Didier Cuello , Gimena Rodríguez .

. Árbitros: , , . 11:00 hs. Ceibal vs Universitario. Árbitros: Didier Cuello, Ivo Moreira, Gimena Rodríguez.

Liguilla de Plata – Primera fecha

Sábado 13 de septiembre – Campo de juego: Peñarol

20:00 hs. Peñarol – Nacional. Árbitros: Luciana Pereira, Juan Suárez, Cristian Massaroni.

Costo de entradas

A partir de 12 años abonan $150.