Hay que disfrutar la vida y agradecer lo que uno tiene…

Conductor de “El Correcaminos” por Mundo FM y de “Viva la Vida” por Canal 4 Flow, Álvaro Jofré repasa su historia personal y profesional con la misma calidez que transmite al aire. A las puertas de los 20 años de su programa radial y a meses de convertirse en abuelo, habla de la familia, de su vocación y de la gratitud.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida?

– La familia está formada por mi viejo, mi vieja y mi hermano Gerardo, dos años y medio menor que yo, éramos cuatro, tuvimos una infancia muy linda con mi hermano, con unos padres espectaculares. Fui al Colegio y Liceo Sagrada Familia, arranqué de Jardinera con mi primera maestra, Rosario Mijalofski, que ya no está. Me acuerdo de mi primer día en Jardinera, que no lloré, que todo el mundo lloraba. De mi infancia ahí en el Sagrada Familia tengo recuerdos espectaculares.

- espacio publicitario -

2. ¿Ya en la juventud empezaste a enfilar para el lado de la música y la comunicación?

– Recuerdo que me fascinó siempre la radio, desde niño, más te digo, cuando tendría 12 o 13 años, mis viejos me regalan mi primera radio, una Toshiba, no me olvido más, que la compraron en Casa Soler. La radio era con cassette, con bandas y todo, en esa época traía un auricular blanco, chiquito, y desde mi cuarto en Invernizzi casi Agraciada, escuchaba las radios de Montevideo, escuchaba Radio Oriental a la noche, Musicalísimo, porque las radios de Montevideo llegaban perfectamente. Ahí nace mi pasión por la radio.

3. Una cosa es escuchar radio, pero ¿cuándo decidiste pasar al otro lado del mostrador?

– Arranco el 17 o 18 de mayo de 1991 en la vieja Radio Tabaré, con el fútbol, con toda la barra de amigos, y con la música que siempre me gustó y tenía amigos DJ que nos juntábamos y salía a bailar, se me ocurre contratar para transmitir una Noche de la Nostalgia en agosto del 2005, y después en noviembre del 2006 arranco, porque estaba cansado de la cumbia villera porque todas las radios tenían el ruidito tradicional de la cumbia villera, y me dije, ¿por qué no poner los clásicos? Y fue cuando me decidí a hacer por ese verano del 2006 “El Correcaminos”.

Pero mi primera presencia en la radio, te cuento. Un gran amigo, Pablo Alexis Texeira, me convence de ir a hablar con el doctor Carlos Gelpi, “¿por qué no vamos a hablar con el Pillo para que nos deje hacer fútbol?” Y fue con él que empezamos, ahí armamos un equipo de amigos, que después fue por varios años un equipazo de fútbol, pero arrancamos para divertirnos haciendo radio, que a todos nos gustaba. Arrancamos en mayo y a fines de diciembre empezaba el primer Litoral de fútbol de selecciones que íbamos a relatar, de esos Litorales que eran muy buenos. El eslogan del equipo era, “este equipo juvenil ya ganó el Litoral”, porque claro, en esa época teníamos 22, 23 años, éramos muy jóvenes.

4. Ya contaste el origen del Correcaminos, que este año cumple 20 años. ¿20 años no es nada?

– Qué rápido que pasó el tiempo, es impresionante, pero la verdad que para mí es como si hubiese empezado hace muy poco, ayer, porque lo sigo viviendo todos los días como aquel Correcaminos que era a la noche, pero pasa el tiempo muy rápido. Y la verdad que lo que me ha dado “El Correcaminos” es conocer a muchísima gente y que te conozcan, sobre todo con la magia de la radio, ahora con el streaming es otra cosa, y la televisión, pero que vos entraras a algún lado y que por tu voz te digan “El Correcaminos”, o “¿vos sos el de la radio?”, que me pasó muchísimas veces, y de conocer a muchísima gente en todos los barrios, y no solo con la radio. Conocer mucha gente de Entre Ríos, que me escriben diariamente, desde hace mucho tiempo. Y cuando empiezo “El Correcaminos”, el target por ese estilo de música, que la mayoría no sabía inglés, no lo entendía, pero le gustaba la música por la melodía, era gente de la zona centro, y un amigo me dice, “acordate, te va a empezar a escuchar el vecino”, y ahora estamos en todos lados, porque me escriben de todos los barrios, y yo había arrancado con un target de 30 años y pico para arriba, y ahora me escriben hasta niños, y eso es lo bueno, hasta niños que van con los padres en la época regalábamos CD y luego pendrives, niños que te llaman para jugar por los premios y por todo.

5. Y que por tu programa conocen la música que bailábamos en los 80…

– Que bailábamos en los 80, que siempre digo, para mí no van a poder vencer jamás esa música, que ya todas las radios están volviendo a pasar los oldies.

6. ¿Ya habías hecho televisión antes?

– No, nunca. Me invita Pablo Malatesta hace como 4 o 5 años, en época de pandemia, la idea era hacer juegos. Pensé, vamos a probar, igual te digo que sigo amando la radio, la tele me encantó, me gusta, me divierto, pero a veces la tele es más estresante que la radio, tenés más producción que un programa de radio, pero la verdad que nos gustó. Y ya vamos por la cuarta temporada, empezamos con Panchín Vargas, con Rodolfo Berneda, después cambiamos el formato del programa, éramos muchos, y como Rodolfo estaba con otros trabajos, decidimos seguir con Panchín.

7. ¿Qué te está dejando la tele?

– La tele te da mucho más, es otra ventana, te conoce más gente visualmente, pero por eso te digo, la tele me gusta, pero a la radio no voy estresado, la tele me estresa. Hemos formado un muy lindo equipo de familia, donde está mi señora, mi hija y amigos que están detrás de cámara que, si no fuera por ellos, no podría hacer tele, porque están permanentemente detrás nuestro, indicándome esto o a lo otro, si no, no lo podría hacer solo.

8. Quien te escucha en la radio, o te ve en la tele, se nota que haces un culto a la familia, a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, ¿qué lugar ocupa en tu vida la familia?

– Lo principal, lo primero, ni que hablar. Para mí la familia y los amigos es lo primero. En mi familia somos muy unidos, ahora voy a ser abuelo, en pocos meses, por primera vez, estoy feliz, de mi hija Catalina, la única hija, después tengo dos hijos varones, y yo destaco siempre la familia, en el programa del Correcaminos, en “Viva la Vida” en la tele, son programas para la familia.

9. Si no te lo digo yo, no te lo dice nadie, sos un tipo joven (risas), y vas a ser abuelo, ¿qué tipo de abuelo pensás que vas a ser?

– Siempre me digo que soy un padre tóxico, porque soy un rompe pelotas con mis hijos mal, porque tengo un hijo que va a cumplir el 27, una hija de 25, y un hijo de 22, y estoy encima de ellos permanentemente, y creo que voy a ser un abuelo tóxico, o sea diferente, porque voy a disfrutar a mi nieto como nunca, como capaz que no pude disfrutar muchos años a mis hijos. Porque mis hijos nacieron en el 99, Felipe, Catalina en el 2000, pero los domingos me liquidaba la radio, pasaba todo el día en el fútbol, y el sábado cuando había Litoral era todo el día también, entonces recién habían nacido y yo no podía estar con ellos, entonces decidí, en la época de los handy, iba a almorzar con ellos, pasaba algo y salía a por las canchas, porque después me dije, no salgo más al aire, y con “El Correcaminos” me iba a las 7 y media de la tarde y volvía a las 12 cuando ya estaban durmiendo, hasta que dije, la noche no quiero más, ya están grandes los gurises, y pasaba mucho tiempo sin jugar con ellos de noche por el programa.

10. Este año va a ser muy potente para vos, no solamente por los 20 años de “El Correcaminos”, sino porque vas a ser abuelo, y el nombre de tu programa de televisión va a cobrar una vigencia total, “Viva la vida”. La última palabra es tuya.

– Hace muchos años que vengo diciendo, primero a disfrutar la vida, no joder a nadie, disfrutarla, disfrutar lo que yo siento, disfrutar de tu familia, de tus amigos, disfrutar de lo que haces, porque yo, por ejemplo, disfruto de lo que hago en la comunicación, en mi trabajo. Siempre digo que hay que disfrutar, disfrutar, disfrutar, y no pedir más de lo que tenés, sino agradecer y agradecer.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/f2ox