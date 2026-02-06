Habrá servicio de ómnibus y se recuerdan cuáles son las calles cortadas por los desfiles de Carnaval

Mientras las entradas de Carnaval de Salto se siguen vendiendo a buen ritmo, desde el Gobierno de Salto, se recuerda los servicios de ómnibus y los cortes de calle, para que la población esté informada y sepa por dónde dirigirse. Anunciaron cortes de tránsito y servicios especiales de ómnibus por los desfiles de escuelas de samba que empiezan hoy viernes 6.

Sin embargo, desde ayer jueves 5 de febrero a partir de las 17 horas, el tránsito vehicular por la Costanera Norte quedó totalmente cortado, medida que se mantiene hasta el día lunes 9 por la mañana, inclusive.

“Le pedimos a la población que tenga comprensión, ya que el desfile se realizará en la Costanera Norte y los cortes serán permanentes durante todo el evento”, indicó.

- espacio publicitario -

Los cortes totales de tránsito se efectuaron en los siguientes puntos: Avenida Paraguay y Costanera Norte, Avenida Ramón J. Vinci (ex Apolón) y Saturnino Ribes, Avenida Garibaldi y Costanera Norte.

Asimismo, se informa que los ingresos habilitados para el público, al desfile de Carnaval serán por la avenida Ramón J. Vinci (ex Apolón) y Saturnino Ribes, y

avenida Garibaldi y Costanera Norte.

En tanto, el único ingreso habilitado para las comparsas será por la avenida Paraguay y la Costanera Norte de forma exclusiva.

Mientras que las playas están inhabilitadas desde ayer jueves 5, hasta el lunes 9 por la mañana, desde avenida Paraguay y Costanera Norte hacia el norte, por el operativo de seguridad y organización del evento.

Por otro lado, también se dispondrá de servicio de transporte urbano especial hacia la zona de la costa, con retornos al finalizar cada jornada de desfile.

El servicio partirá desde la Plaza Treinta y Tres después de las 19 horas, con combinaciones desde los distintos barrios y con las líneas habituales.

Desde la plaza 33, se dispondrán coches especiales que circularán por la calle Florencio Sánchez y Artigas, trasladando a los usuarios hasta la zona del Club de Polo (en el cruce de las avenidas Garibaldi y Costanera Norte), a una cuadra del lugar donde se desarrollarán los desfiles.

Finalizadas las actividades, el servicio de ómnibus permitirá el retorno de los asistentes hacia los distintos barrios de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rphy