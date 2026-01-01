Habilitan el cobro de la Contribución Inmobiliaria 2026 y lanzan un plan de regularización de adeudos en Salto

Desde enero de 2026 se habilita el cobro de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Rural en Salto. Habrá descuentos por buen pagador y un plan de regularización en hasta 60 cuotas sin intereses.

La Intendencia de Salto informó que a partir del 2 de enero de 2026 quedarán habilitados los tributos municipales correspondientes a la Contribución Inmobiliaria Urbana y Rural, dando inicio formal al calendario de cobros del nuevo ejercicio.

Según comunicó la comuna, desde el 5 de enero de 2026 también estarán operativas las cajas de la Intendencia, permitiendo a los contribuyentes realizar el pago de manera presencial si así lo desean. El vencimiento del pago contadopara el ejercicio 2026 fue fijado para el 13 de febrero de 2026.

Además del inicio del cobro regular, la Intendencia anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan de Regularización de Adeudos, que comenzará a regir en 2026 y estará dirigido a quienes mantengan deudas de ejercicios anteriores. Este plan permitirá financiar los tributos municipales en hasta 60 cuotas sin intereses, con el congelamiento de multas y recargos por un plazo de cinco años.

Desde el gobierno departamental se indicó que aquellos contribuyentes que se amparen a este régimen especial y logren mantenerse al día durante ese período podrán remitir el 100% de los recargos congelados, lo que representa un incentivo relevante para la regularización de situaciones pendientes.

En cuanto a los beneficios habituales, la Contribución Inmobiliaria Urbana mantendrá en 2026 los descuentos tradicionales: un 10% de rebaja por pago contado y un 12% de descuento por buen pagador.

Como novedad destacada, la Intendencia incorporó un beneficio adicional para el próximo año. Los contribuyentes de padrones urbanos del departamento de Salto que se hayan mantenido al día durante los últimos cinco añosaccederán a una bonificación del 13% por buen pagador, reconociendo así la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con estas medidas, la Intendencia de Salto busca combinar incentivos al pago puntual con herramientas de alivio para quienes arrastran deudas, apostando a mejorar la recaudación y facilitar el cumplimiento de los tributos municipales en el inicio de 2026.

