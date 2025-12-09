Grupo Alzheimer habla sobre Derechos humanos .

- espacio publicitario -

Entrevistamos a Mónica Dornelles y a Mirta Turino del Grupo Alzheimer.

Mónica, contanos cómo viene trabajando durante el transcurso de este año el Grupo Alzheimer ?

“ El Grupo Alzheimer, venimos trabajando hace tres años, desde el año 2022, y bueno, en estos tres años hemos trabajado bastante, por suerte, y este año, bueno, hemos organizado algunas actividades importantes porque no siempre hablamos de Alzheimer.

- espacio publicitario -

Realizamos otras actividades o participamos de otras actividades que nos invitan.

Pero, por ejemplo, en las organizadas por nosotros, este año tuvimos una importante que fue en junio y organizada por el grupo, que fue Ediles por un día, donde fue una muy linda actividad. Que tuvo mucha repercusión, que los 31 Ediles por un día invitados fueron todos y que fue una muy rica experiencia.

Porque allí tampoco se habló solo de Alzheimer, sino que cada Edil hizo su ponencia sobre el tema en el cual se quizo expresar. Entonces hubo de todo tipo y color, pero fue muy productivo porque nos llevamos muchísimas enseñanzas de los distintos grupos y de los distintos colectivos que fueron invitados.

Así que de eso fue una experiencia re linda este año. Eso fue en junio.

Y bueno, hablábamos afuera de cámaras que por ahí entre junio o julio y agosto tuvimos un impasse debido a que estábamos sin locación, pero de todas maneras nos seguimos reuniendo afuera hasta que volvimos en agosto a Zorilla 93, que es el lugar donde funcionamos desde el año 2022 y allí empezamos a organizar el tema de nuestro mes, que es el mes del Alzheimer, septiembre. . Así que para septiembre tuvimos un septiembre cargadito y lindo porque, mirá, lo iniciamos en una actividad preciosa por Zoom que fue hecha en conjunto con el plan Ibirapitá en la persona de Florencia Mattos, su referente.

Y, mirá, se hizo una conexión muy linda con los 19 departamentos del país donde participaron en ese Zoom más de 60 personas.

Expusimos Mirta, quien les habla, Mónica y el compañero Ricardo Lorenzelli. Y bueno, después de ahí, no sabés, lluvia de preguntas y de idas y venidas.

Participando con gente que no conocíamos y después terminando con un trabajo lindo como haber un ping-pong de preguntas y de cosas que lo organizó esta chica Florencia que trabaja muy bien a nivel digital y con el plan Ibirapitá y donde nos sigue invitando a sus actividades. Esa actividad de Zoom también fue muy, pero muy productiva. Bueno, y después también este año tuvimos una buena reunión en La Dijeza con el doctor Luis Rodríguez que nos invitó por primera vez y donde estamos teniendo un acercamiento.

Todavía estamos para organizar algo juntos, pero no salió porque sabemos que él tiene un tiempo acotado y muchas actividades, incluso ahora estaba en el exterior, no sé si volvió, pero estamos ahí para organizar con él y con otros profesionales que también siempre nos acompañan. Bueno, y después por decirte que siguiendo con el mes de Alzheimer cargadito tuvimos el honor de haber recibido un Fausto.

Un lindo reconocimiento que la verdad no lo esperábamos para nada. Fue una verdadera sorpresa cuando la maestra nos dijo que nos habían invitado y teníamos que quedar calladitos la boca y no decir nada hasta el día antes y así. Y estábamos todos con la expectativa y fue realmente emotivo porque esto habla de que hay un premio.

No, no. Ese reconocimiento para nosotros quiso decir y dice que nosotros vamos por el buen camino y haciendo las cosas medianamente bien. Porque no nos creemos que hay por un premio, no.

Pero es un reconocimiento,»Es un reconocimiento que llena el alma y que nos dice, sigan, ¿no? Porque a veces cuando estamos medio, ¿no? Porque no siempre estamos para arriba. Claro, obvio. Hay veces que estamos complicaditos y bueno, cuando esas inyecciones de buena vibra y las cosas lindas, bueno, nos hacen seguir.

Bueno, después para el tema mismo del 21 de septiembre que es nuestro día, el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, sí, tuvimos una charla también organizada por nosotros con Ajupensal que también nos ayuda mucho con el local y con las invitaciones y con las propagandas y bueno, la difusión. Pero muy linda también esa charla de Ajupensal y digo linda porque nosotros siempre sacamos algo bueno de las charlas. Siempre de las charlas aparecen nuevos integrantes para el grupo.

. Capaz hay gente que a veces no se anima, ¿no? O no sabe a dónde recurrir,

“ Sí, y de las charlas que hemos ido, hemos sacado un nuevo integrante y de esta última charla, dos compañeras que las quiero nombrar acá, Teresita y Sofi , que son unas amorosas y se han integrado al grupo de una forma increíble.

Porque también ya te digo, cuando estamos reunidos en el local, no solamente hablamos de Alzheimer, no solamente planificamos. . Sino que a veces lloramos.

Y a veces reímos. ¿Y por qué digo a veces lloramos? Porque nosotros somos un grupo de contención y guía para familiares y cuidadores con Alzheimer.

Entonces allí no van pacientes, van los cuidadores. La familia.

Para la familia.. Entonces van a veces con, a ver.

Desbordados de saber qué hacer porque el cuidador de esta enfermedad es muy complicada. Entonces muchas veces llegan desbordados y ahi se desahogan y ahi lloran y ahi lloramos juntos.

Nos ha pasado un montón de veces. Pero también nos reímos cuando tenemos que reír o cuando tenemos que organizar cosas.

Ella es positiva, hay una compañera karina que nos hace reír muchísimo y es la que levanta el grupo y entonces no podemos dejar de reír. Y que está bueno también.

Compartir las diferentes experiencias

“ Diferentes experiencias. , La charla de Alzheimer nos dejó dos compañeras preciosas. Entonces ahora pasamos a octubre y ya como que voy terminando.

En octubre celebramos el mes de las personas mayores. Sí. Octubre es el mes de las personas mayores

Y también invitados por Ibirapitá realizamos una actividad que nos encantó. Hicimos un paseo en lancha. Pero con los diferentes grupos de Ibirapitá, con Redam, con los usuarios de las viviendas del BPS, nosotros y después otras personas conocidas.

Pero no fue solo pasear en lancha. Fue compartir.

Compartir la merienda, compartir la fruta, compartir el jugo. Porque fueron dos viajes de 50 persona ¿De karaoke? ¡De karaoke! ¡Qué lindo! De cantar con un muchacho que cantó precioso y nos hacía participar.

De bailar en la lancha. Porque en algún momento me pregunté. ¡Ay, qué fotito saqué yo del paisaje del río! Si todo el tiempo canté.

No, no sabés. Qué lindo fue esa interacción con las otras personas mayores.

Fue realmente muy lindo. Me saco el sombrero por la organización de Florencia.La referente de Ibirapita porque siempre nos tiene presente para sus actividades.

También nos invitaron de un residencial. Nos invitan de diferentes residenciales.

Pero en este en especial, My Life nos invitó para celebrar el día del adulto mayor, el mes del adulto mayor, con una merienda compartida muy bonita donde hubo ricas cosas para degustar, donde hubo bailecitos, donde hubo interacción con los familiares, donde hubo exposición de dibujos, de poesía.

Bueno, no te puedo decir cuántas cosas. ¿Te acordás cuántas cosas? Porque el adulto mayor se puede divertir.

El adulto mayor puede hacer actividad”

. Y cómo aprendemos de ellos¿Cómo se aprende? Te digo realmente que esa actividad también es muy linda. Agradecemos a Nancy, a Nancy Borges que siempre nos tiene presentes en My Life.

Está siendo un lugar de agradecimiento, pero creo que es el lugar exacto

Después en octubre también estuvimos en la presentación de un libro sobre Alzheimer donde vino un licenciado, el licenciado Hemerson de Los Santos de Artigas, que habla mucho sobre la temática del adulto mayor y sobre todo de la persona con Alzheimer y vino a presentar su libro en el Palacio Córdoba y allí estuvimos presentes para esa linda instancia. También en octubre participamos de lo que fue la apertura de la Asociación Parkinson Santo porque se formó la Asociación Parkinson Santo.

. Y fuimos invitados y vimos, ahí sí vimos a los pacientes porque vinieron pacientes de todo el país y fue una experiencia, no linda, capaz movilizadora porque vimos aspectos de la enfermedad pero una gente con un corazón muy grande que vino a expresar y a mostrar cómo se están movilizando y enhorabuena que se formó la Asociación Parkinson Salto.

Después participamos de lo que fue el evento El Abrazo que fue organizado por el gobierno de Salto y también fuimos invitados y fue muy lindo porque ahí interactuamos con mayores, con niños, con escuelas, con instituciones.

Nos abrazamos en todo lo que fue de plaza a plaza y terminamos en la Plaza 33, también muy lindo y muy movilizador. Y después en noviembre, ya hace poquito tuvimos una actividad en la oficina que fue también bonita, de mucho aprendizaje. Tuvimos una actividad intergeneracional con los niños del Club La Tablada.

. Realmente eso fue tan lindo porque vinieron a nuestro lugar, no sé cuántos eran, 20 niños. Eran 13 y el docente 14.

Se nos quedó chiquito el lugar.

Hicimos una merienda compartida, le trajimos algunas cositas lindas para ellos. No sabés cómo se preocuparon, no sabés cómo participar, cómo quisieron aprender, cómo quisieron saber. Nosotros nos sentíamos unos niños más porque hasta nos enseñaron unos juegos.

. Para finalizar nos enseñaron unos juegos. Ustedes tienen que hacer esto, nos tienen que seguir.

Realmente fue muy lindo, muy lindo. Para terminar también fuimos invitados al Centro Conecta con Ibirapita, que fue una de las últimas cosas que hicimos, que queda en calle Sarandi , Uruguay. El Centro Conecta donde ellos aprenden todo de la parte digital y la verdad, admiro a esa gente mayor que sabe utilizar el talento, pero también tienen una referente y una docente increíble.

Antes de terminar. Estamos invitados por grupo AAPCADIS

AAPCADIS nos invitó para su actividad en el Museo, en el Mercado 18 Junto, que es el 10. Mirta va a ser ponente, una de las ponentes. Y ahora sí, Mirta va a hablar de nuestra actividad que va a ser el 9. Ahí está.Expresaba Mónica

Luego dialogamos con la maestra Mirta Turino

“ Acá estoy muy bien y muy agradecida a ti y por supuesto al pueblo porque es muy bueno difundir este tipo de actividad, este tipo de temas que muy poco se prefiere.

Pero es muy humano. . Bueno, nosotros pensamos cerrar el año, que fue bastante movido y afortunadamente, como decía Mónica, septiembre y octubre vino de afuera toda la programación, cosa que nos llena de orgullo.

Queríamos armar nosotros, crear algo específicamente. Y nos sorprendieron los demás.

Entonces dijimos, pero qué bueno, vamos a reflexionar qué significa esto que de tantos lugares nos estén llamando. O sea, llegamos, nos conocen. No por las personas que somos, sino por el tema y las personas que padecen.

Nosotros dijimos, trabajamos por los derechos. Es justo terminar el año con los derechos universales, derechos humanos universales de todas las personas, sin hacer distinción de etapas o edades.

Lo pensamos para el día 10, como ya estaba todo agendado y esto que te hablo fue hace más de un mes y medio.

Estaba ocupada la sala el sábado, digo, en la mañana y en la tarde. Lo adelantamos y lo hacemos el día 9. Ahí está. Mejor porque es el día antes para tener la humilde pretensión de que se piense en ese tema.

Porque hablar de derechos, estamos de acuerdo que no es fácil, estamos de acuerdo en que mucha gente ignora que tenemos derechos desde que abrimos los ojos hasta el último día de nuestra vida.

Y da la impresión de que o es difícil o es muy etéreo o es muy, no sé. El tema es que no todo el mundo lo hemos comprobado en nuestras charlas. Sobre todo me refiero en este caso a las personas mayores.

Porque como antes no hubo una sobrevida tan extensa, la gente mayor no sabe de la normativa.

Desde aquella del año 1948, el que estaba por la ONU, la creación de los derechos universales, hasta lo último que hay hoy que es de lo que nosotros queremos hablar ese día. Va a ser el día 9, o sea, el próximo martes estamos ahí. Y hemos invitado a personas destacadas del medio.

Y profesionales en el tema

. ¿Por qué esos exponentes eligieron?

“Elegimos esos exponentes porque nosotros tenemos una gran voluntad y una gran dedicación al tema Alzheimer, pero no sabemos lo suficiente y lo reconocemos de cada valor, de cada derecho que valga el tema que tratamos.

Como un especialista en ello, como hay tantos, pero en este caso invitamos al doctor Gabriel Cartagena. , porque él ya nos ha asesorado a nosotros, a nuestro grupo.

Nos gustó su forma porque no solo es saber, es saber transmitir y que el otro tome el concepto y se haga cargo de ello. Y nos gusta como él llega a la gente y cuanto sabe, es un profesional joven, muy destacado.

Muy reconocido porque tiene muchas facetas. Además de ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales, él es docente de la facultad. Entonces forma a otros.

Y además es especialista en delitos cibernéticos. Y pertenece al Grupo de Leones. Entonces es una persona que es muy carismática y es muy compañero, muy solidario.

Lo invitamos, siempre acepta, arregla todos sus horarios. Entonces nos pareció la persona indicada para hablar qué son los derechos. Desde el punto estricto del derecho propiamente.

Y que como ciudadanos tenemos derechos de la mano de las obligaciones. Que tampoco lo recordamos muy seguido.

Y en la segunda intervención invitamos a la licenciada en Psicología pero especializada también en Psicogerontología., tiene una muy rica formación que nos va a enviar hoy el currículum.

La conocemos. A estas dos personas ya las invitamos para la jornada de la Junta que te hablaba ella. Qué bien.

Ellas participaron y nos encantó su participación. Por eso reiteramos la invitación y ellos aceptaron. Entonces le pedimos que aterrizara la norma, el papel, los derechos, lo que parece palabra o frialdad en los términos, a la vida misma.

Lo inherente a la persona. Y cómo vivir esos derechos. Y cómo respetar los derechos y nuestras obligaciones.

Y cuando eso no se da, por ejemplo un derecho que está ahí estampado, no se cumple, estamos viviendo una situación que necesitamos salvarla. Cómo recurrir, cómo hacer el proceso. No conocemos y mucho con más intensidad la persona mayor.

Porque en la época de mi abuela era común que a los 50, 60 años ya fuera el fin de la vida. Pero con la sobrevida que hay ahora no había legislación como la otra parte que me gustaría a mí hablar ese día porque es muy nueva y es justo que la transmitamos a otros. Entonces ella va, le pedimos que aterrice en la vida real de carne y hueso esos derechos tan inmateriales.

Pero que son los que organizan la sociedad. La licenciada Karina Freitas. Además es una persona con un perfil humano que le gusta que la gente aprenda, sepa.

Y nos pareció importante porque ya la escuchamos hablar en la Junta. La invitamos a ser tan encantada, cosa que nos satisface. Porque vemos la colaboración de la gente para educar la sociedad, para que seamos todos mejores.

La parota humana, ¿no? Claro, y ¿por qué? No es casual que nosotros hayamos elegido derechos humanos a través de esto. Sí. Es porque notamos que en un ambiente como de convulsión, como de violencia y queremos aterrizar a qué es aquello que podemos hacer y que tenemos derecho y qué no.

. Para ser un poquito mejores cada día. La pretensión es esa, hacer aportes de información para una convivencia más armoniosa.

. Entonces son 15 minutos cada uno. En la última parte queríamos poner los derechos de las personas mayores que están amparados, todos, todos, todos, en una norma muy, muy actual que es la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

Eso va a ser a cargo de la Maestra. A cargo tuyo.

“ porque estoy ahí desde la Fundación y siento como una obligación divulgada.

Sí, por supuesto. Además de que tenemos varias cosas muy buenas para decir, como por ejemplo, a partir de Madrid 2002, Europa, país que también tiene una población muy envejecida, se empezó a mover esto de las personas mayores y empezó a palpitar esta inquietud de asociarnos, de agruparnos, un país, otro país y formar una norma como para toda esta etapa del ciclo biológico.

Y de hecho, a partir de Madrid 2002, se hacen otras conferencias internacionales, por ejemplo en Costa Rica, que ha tenido un empuje muy grande en el comienzo de la concreción de esta convención. También Chile, que fue otro país que se movió muchísimo. Argentina, Uruguay, te hablo de nuestros vecinos.

Y resulta que tuvimos la hermosísima, grata realidad que Uruguay, cuando el doctor Tabaré Vázquez en 2009 era presidente, fue el primero que firmó y hizo, hay otro paso que se llama hacer el depósito, que es donde termina la adhesión plena, y Uruguay fue el primero que hizo ese camino. En el comienzo y en el 2016, me acuerdo que era el 24 de agosto, que todos festejan el día de la noche.

De la noche de la nostalgia. Y yo me vine corriendo a Ajuspensal , donde estaban todas mis compañeras para participarle. Se aprobó la convención, se aprobó de forma, ¿no? Porque era una notición.

. Ahora, ¿qué pasa? A veces leemos la norma, muy linda, perfectamente escrita, pero llevarla de ahí, a la realidad, hay mucha diferencia. Y hay un papel que le compete a la sociedad civil, que es participar.

Y para eso es necesario informarse.Y nuestra misión es llevarles esa información a los grupos de personas mayores.

Y nosotros, que específicamente trabajamos con Alzheimer, pero Alzheimer está inmerso en el universo de personas mayores. Entonces, nos interesa que la gente de Alzheimer, sus familiares, personas mayores, todos, pero la sociedad entera, otras edades, y los profesionales también sepan, conozcan este documento. Porque es muy valioso.

Porque es un documento vinculante. Tiene carácter obligatorio. O sea, que los países que se adhieren a ella, están obligados a cumplir.

Supongamos, me pasa a mí un tema duro, importante, y mi país, las normas de mi país, no me lo resuelven, no me protegen, no me dan solución. Yo puedo recurrir a la convención. Y lo he visto a través del Zoom, lo he visto en las audiencias, por ejemplo, en México.

Y es impresionante cómo se aprende y cómo se vive. Para eso es necesario conocer que se tiene el derecho. Porque si no se sabe, ¿cómo se recurre a él? Y se vive en un total sufrimiento hostigamente por no conocerlo.

O sea, hago un llamado a las personas en general, específicamente a las personas mayores, pero a toda la sociedad, a conocer la convención interamericana de defensa de las personas mayores. En un país, 2016, es muy nuevo, muy reciente. Quizás en la vida de una persona, nueve, diez años es mucho, pero en la vida de un país no es nada para estos procesos tan lentos.

Bueno, a partir de ahí, con la base de que cada vez vamos a ser mucho mayor esta franja en número, la franja de personas mayores, ya se sabe que para 2030, entre el 30 y el 50, las personas mayores de 65 años van a ser mayor que de 0 a 14. Yo no sé si los que están en puestos de responsabilidad de gobierno miden lo que es esto. Porque obviamente que cambia el escenario, el escenario físico, el escenario político, el escenario cultural, el escenario económico.

Porque hasta la economía plateada, refiriéndonos a las carnes, pero se llama así, cambia. O sea, la diversidad que hay hoy para otras edades va a tener que ser extendida a los mayores. Las propias personas que trabajan en la salud, que ahora hay muy poquito, me acuerdo que durante muchos años hubo solo una geriatra, la doctora Lluberas , nuestra querida doctora Lluberas , que tanto nos ha aportado en las charlas, en cuidarnos, porque, por ejemplo, en mi persona y unas cuantas compañeras del grupo somos pacientes de ella.

Y bueno, nos mantiene, siempre nos dice, comer sano, dieta mediterránea lo aconsejamos, tanto como es el ejercicio físico. Y tan importante como estos dos, la tercera pata es lo social. Hacer cumplir actividades, el tipo que sea, con otros.

Y desde la definición que yo aprendí, cuando me preguntaron en el primer curso de Derechos Humanos que nos dio el Mides, con profesionales todos jóvenes, me dijeron, ¿quién es el otro para ti? Menuda pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para mí? Y te hace pensar y ver que tu persona, la tuya, es tan semejante a mí, que tiene mis mismas características y condiciones. Por lo tanto, lo que te compromete a ti, me compromete a mí.

Es la dignidad, ¿no? Que yo voy a querer para ti, para ella, lo mismo que quiero para mí. Entonces, esto nos lleva a un concepto más amplio de dignidad y de cómo actuamos. Y todo eso nosotros lo llevamos a nuestro grupo.

Que realmente somos humanos, tendremos nuestras distintas maneras de pensar, pero en esto que nos unimos, de trabajar por Alzheimer y el espíritu que mantiene el grupo, hemos cultivado a través de estos tres años y medio un gran respeto por el otro, un afecto, porque eso va creciendo día a día. Porque te une, te une para qué nos unimos, para trabajar por aquel que está perdiendo la capacidad y porque dentro de los que estamos en el grupo, todos tenemos un vínculo muy fuerte con Alzheimer. En mi caso tengo mi hermana con 84 años y hace 14 años que vive Alzheimer.

Entonces, mi aprendizaje, más que de los libros, es de la vivencia”

Sí, de la misma experiencia.” De la experiencia”

Por ejemplo, ahora mi compañera Mónica nombró lo que tenemos el día 10, no en la casa de gobierno, sino en el mercado, el 18 de julio a las 19 horas, tenemos un encuentro de como 10 disertantes nomás.

. Porque va a ser muy variado, muy interesante. ¿Por qué es que nos reunimos a tratar estos temas? Porque cuando cae el diagnóstico del familiar, del amigo o el vecino o uno mismo que tiene Alzheimer, hay una orfandad desde la ley, desde el cumplimiento de la ley de salud mental que está archivada desde el 2015 en un cajón por allá arriba por la Casa de las Leyes y la gente no sabe para dónde ir.

Entonces, el desamparo es enorme.

¿Cómo actúo? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? “Hay una premisa, no podés abandonar la persona. “

“Pero, ¿qué hacer? . Entonces, nosotros que ya lo hemos vivido y que lo estamos viviendo y aprendiendo cada día, sabemos que lo importante es ser un apoyo, una base. Eso, lo poco o mucho que aprendimos, trasladarlo a otra persona, sostenerla cuando tiene ganas de llorar y abrazarla.Expresaba Mirta .

El recorrido del Grupo Alzheimer a lo largo de este año deja al descubierto algo mucho más profundo que una simple agenda colmada de actividades: revela un compromiso humano que se sostiene en la empatía, el trabajo colectivo y la convicción de que acompañar también es una forma de transformar realidades. Tanto Mónica como Mirta hablan desde un lugar donde la teoría queda chica y donde lo que pesa es la vivencia diaria, la escucha y el encuentro con el otro. Cada charla, cada Zoom, cada abrazo en una plaza, cada paseo compartido, cada instancia con niños, con adultos mayores, con profesionales o con familias desbordadas, va tejiendo una red que sostiene, contiene y educa.

Este año el grupo no solo multiplicó espacios, sino que fue reconocido, invitado, convocado. Y esa apertura —que llegó desde instituciones, residenciales, colectivos, grupos de todo el país— les confirmó que el camino elegido es necesario y valioso. Que el Alzheimer no se aborda solo desde la enfermedad, sino desde los vínculos, la memoria emocional, el derecho a una vida digna y la responsabilidad de una sociedad entera de aprender a mirar a sus mayores con verdadero respeto.

Mirta lo resume con claridad: trabajar por los derechos es trabajar por todas las etapas de la vida. Y este cierre de año, centrado justamente en los derechos humanos y en la Convención Interamericana de las Personas Mayores, es una invitación a comprender que la información es una herramienta de defensa, y que conocer un derecho es, muchas veces, la llave para no quedar a la intemperie.

Entre lágrimas compartidas, risas espontáneas, aprendizajes que van y vienen, y el abrazo generoso de quienes encuentran en el grupo un refugio, el 2025 dejó para el Grupo Alzheimer mucho más que actividades exitosas: dejó el orgullo sereno de sentirse útiles, de ver crecer el colectivo, de saber que cada encuentro deja huella, y de comprobar que, cuando la comunidad se une, la soledad del cuidador y el miedo ante la enfermedad encuentran un lugar donde aflojar.

Es, en definitiva, un cierre cargado de humanidad; un año que reafirma que el corazón del Grupo Alzheimer late fuerte, y que su misión —acompañar, informar y sensibilizar— se vuelve más necesaria que nunca. Y aunque, como dicen ellas, no siempre se está “para arriba”, la fuerza con que caminan, la solidaridad con que se enlazan y la gratitud con que reciben cada gesto, hablan de un grupo que no solo trabaja: sostiene, ilumina y transforma.

Por tal motivo la invitación es para este martes 9 de diciembre a las 16 hs en el Palacio Córdoba donde el Grupo Alzheimer habla sobre Derechos humanos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/osgh