Gremios judiciales anuncian paro y movilización por falta de presupuesto

- espacio publicitario -

La Intergremial de Asociaciones Judiciales hizo público este viernes su preocupación ante lo que considera una “insuficiente dotación presupuestal” para el Poder Judicial, en el marco de la discusión parlamentaria del presupuesto nacional. La organización advirtió que, de mantenerse el escenario actual, el sistema no podrá seguir brindando un servicio digno para la ciudadanía ni condiciones adecuadas para sus trabajadores.

La declaración surge tras una reunión de la Intergremial realizada este 21 de noviembre, con la participación de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Informáticos Judiciales (ASIJU), la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (ADAJU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). Las gremiales señalaron que ya han planteado en diversas instancias parlamentarias la necesidad de que se otorguen las partidas solicitadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), consideradas imprescindibles para sostener el normal funcionamiento del Poder Judicial.

Según explicaron, la ausencia de señales de cambio en el mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo llevó a las organizaciones a acordar —ad referéndum de cada asociación— la implementación de una serie de medidas conjuntas. Estas culminarán con una movilización y un paro de actividades el próximo jueves 27 frente al Palacio Legislativo, coincidiendo con la instancia clave de votación.

- espacio publicitario -

Las asociaciones también apelaron directamente a los legisladores, a quienes solicitaron generar “instancias efectivas de trabajo” con la Intergremial, para buscar una solución que permita garantizar que el Poder Judicial cuente con los recursos necesarios para asegurar el acceso a la justicia de toda la población. Subrayaron que el actual escenario presupuestal compromete la capacidad del sistema para responder con eficacia y proteger los derechos de los ciudadanos.

El comunicado está firmado por las cuatro organizaciones integrantes de la Intergremial Judicial: la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (ADAJU), la Asociación de Informáticos Judiciales (ASIJU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/37s6