Gremiales rurales del Litoral lanzan duro llamado al Gobierno: “El problema es ahora”

Productores advierten por atraso cambiario, suba de costos y presión fiscal: “Los números no dan”

Las gremiales agropecuarias del litoral encendieron una fuerte señal de alerta sobre la situación económica del sector y reclamaron medidas urgentes al Gobierno, al advertir que la combinación de dólar debilitado, aumento de tarifas públicas, mayor carga impositiva y costos internos crecientes está asfixiando la rentabilidad del campo.

Bajo el título “¿Hasta cuándo?”, asociaciones rurales de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y la Liga del Trabajo de Guichón difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionan el rumbo económico y sostienen que el agro “no puede seguir bancando modelos basados en déficit fiscal y desorden de cuentas públicas”.

“El sector vende en dólares y paga en pesos cada vez más caros. Así no se puede sostener la producción”, advierten.

El documento rechaza la idea de que la estabilidad de la inflación sea suficiente para hablar de una economía sana. Por el contrario, subraya que la mayoría de los productos agropecuarios atraviesan precios deprimidos en un país que mantiene costos estructuralmente altos.

Las gremiales plantean un dato concreto:

mientras el dólar se deprecia 20%, los costos en pesos suben entre 5% y 8%, una ecuación que —afirman— vuelve inviables muchas explotaciones.

“Los números no dan”, remarcan.

El comunicado enumera lo que consideran un escenario crítico inmediato: aumentos de tarifas públicas, ajustes salariales retroactivos, pago de aguinaldos y licencias, primera cuota de BPS, patentes “astronómicas”, contribuciones rurales y un déficit hídrico marcado desde el Río Negro al sur.

Para los productores, esta acumulación de obligaciones configura una “tormenta perfecta” que impacta de lleno en el flujo financiero de las empresas rurales.

Reclamo de medidas urgentes

Lejos de planteos abstractos, las gremiales piden acciones concretas y rápidas: mejora del tipo de cambio, baja fuerte en combustibles y energía y reducción de la carga impositiva sobre el agro.

“El problema es ahora”, enfatizan, y reclaman “un golpe de timón antes de que sea tarde”.

El mensaje finaliza con una advertencia política clara: si el agro pierde competitividad, se resiente toda la economía nacional.

“El país necesita al agro como motor del desarrollo. ¿Hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones?”, cuestionan.

Y cierran con una frase que sintetiza el malestar del interior productivo:

“No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas”.

El planteo deja en evidencia un clima de creciente preocupación en el litoral, donde productores y gremiales advierten que sin señales económicas claras, 2026 puede convertirse en un año de fuerte ajuste para el sector que más divisas genera para el país.

