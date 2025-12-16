Gran victoria tricolor ante obras por BCLA

Nacional logró una gran victoria como local ante Obras Sanitarias de Argentina en el Estadio 8 de Junio de Paysandú por 75 a 71, dejando un 2 de 2 en victorias en la primer ventana de la Basketball Champions League (BCLA).

Primer tiempo muy flojo y parejo de ambos equipos, yéndose al descanso con un tanteador con un 37 a 39 a favor de la visita. Pero en el segundo tiempo, el equipo de Ponce salió a buscar el resultado positivo, y de la mano de su capitán Prieto, y sus extranjeros más que nada en el último cuarto, tras ir abajo en el marcador gran parte del partido, pudieron lograr el tan ansiado triunfo que le permite ir a las próximas ventanas más holgado y con mejor prestancia para lo que viene.

Parciales Nacional (URU) – Obras Sanitarias (ARG):

1C 17 – 18

2C 37 (20) – 39 (21)

3C 52 (15) – 58 (19)

Final 75 (23) – 71 (13)

Goleadores: Connor Zinaich (NAC) 22 puntos y Tiger Sabin 16 puntos (OSN).

Diario El Pueblo accedió a la palabra del salteño Agustín Méndez jugador actual de Nacional y expresó: “Un buen triunfo, de cara a lo que viene, fue un partido difícil, dejamos un equipo que tiene muchos goles en pocos puntos en el último cuarto haciendo un esfuerzo de todo el equipo, que entraron los doce jugadores, y así lo pudimos sacar adelante.

Méndez, agregó: “en este partido entré un poquito más, pero como te dije, todo el equipo formó parte y lo pudimos ganar bien sobre el final.

El jugador surgido en Nacional de Salto finalizó: me sentí muy bien en cancha la verdad, entré a meter un poco de velocidad, y bueno, el triunfo nos da mucho aire, matemáticamente me parece que metiendo un partido u otro más, clasificamos, así que estamos bien. El saludo gigante a toda la gente de Salto y a los bolsos que hoy le dimos una alegría”.

El tricolor espera por la próxima ventana en Argentina y en Brasil, siendo figura y protagonista de esta ventana en Paysandú, no obstante, de seguir la senda de la victoria, el tricolor podría tener chance de volver en próximas instancias a “La Heroica”, a sabiendas de seguir el trabajo firme en lo interno, en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde sigue la competencia.

