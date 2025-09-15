Gran victoria de Trébol con salteños de titulares

- espacio publicitario -

Los salteños Ignacio Rodríguez y Manuel Barreiro son los dos salteños que la descocieron en el Paysandú Trébol Rugby, que ayer obtuvieron una importante victoria como locales en la cancha principal del Golf Club ante Champagnat 19-15 por la séptimoa fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Rugby.

Barreiro y Rodríguez desde el vamos, en el equipo que dirige el Head Coach Carlos Arboleya, de muy buenos minutos ambos, con Manuel con un try clave en medio del partido.

Los primeros minutos fueron parejos con un try y conversión por lado en los primeros 20 minutos, pero con el verde más claro, apareciendo otra anotación de la visita de drop que puso a Champagnat arriba 7 a 10. Tomando las riendas del encuentro la visita, reaccionó a tiempo el conjunto sanducero, apareciendo el salteño Barreiro apoya en el in goal el try decisivo para ir al entretiempo 12 a 10 arriba el verdiblanco de Paysandú.

En el segundo tiempo se tornó complicado para los locales, los oriundos de la capital se pusieron a tiro en el encuentro en un 12 a 15, que a la postre, con una pelota sobre el final comandada por Trébol hizo delirar a la parcialidad verde (con más de 200 espectadores en su cancha entre ambas hinchadas) con un try sobre el cierre del partido de la mano de Santiago Gini, el juvenil sanducero con tremendas agallas para decretar la victoria del trébol 19 a 15 tras la conversión posterior de Lijtenstein.

Los salteños del verde en general, de gran partido los 2, acoplándose al juego que quiere el actual entrenador ex Tero, Carlos Arboleya, teniendo una próxima fecha durísima ante Carrasco Polo en Montevideo el sábado 20 de setiembre. Cabe destacar, que siempre que Trébol Rugby juega como local, en Youtube del canal del club se transmite en vivo cada partido.

“La verdad un partido muy difícil, pero pudimos sacarlo adelante que era lo importante, sumar puntos y preparar el próximo partido que siempre es una final más”, destacó el “Nacho” Rodríguez figura ante Champagnat. “Cada partido es difícil, todo está muy parejo, siempre ganar es importante y nos da confianza para lo que queda, añadió Rodríguez tras el gran triunfo en la hora del verde sanducero. Culminó, “el saludo enorme a toda mi familia y mi novia allá en Salto que siempre me apoyan”.

El conjunto sanducero de Trébol atraviesa un gran presente en el campeonato y lo confirmó con otra victoria luego de la derrota de la semana pasada increíble sobre el fin de partido en Montevideo, pero cambiaron la cara en este partido, que se tornó más complejo en el segundo tiempo, pero que supieron cerrar con autoridad los dirigidos por Arboleya.