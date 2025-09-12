back to top
El Gobierno de Salto respalda la velada de boxeo que reunirá 20 combates amateurs y el enfrentamiento profesional entre Mario Furtado y Andrés Costa.

Gran velada de boxeo en Salto: Furtado y Costa animan la pelea de fondo

La velada contará con 20 combates amateurs y la pelea estelar entre los salteños Mario Furtado y Andrés Costa en peso welter

Con el apoyo del Gobierno de Salto, este sábado 13 de setiembre a las 19:00 horas se desarrollará una velada de boxeo en el Club Almagro, que promete ser uno de los grandes espectáculos deportivos del año.

El evento, organizado por Locomotora Box y fiscalizado por la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur & Profesional (CUBAP), reunirá 20 combates amateurs —entre exhibiciones y peleas con fallo— y tendrá como punto culminante el enfrentamiento profesional en peso welter a cuatro asaltos entre los salteños Mario Furtado y Andrés Costa.

Palabras de los protagonistas

En la conferencia de prensa, Rafael Sosa Pintos, referente de Locomotora Box, destacó que el evento será “un espectáculo amateur y profesional que reunirá a boxeadores locales con rivales de otros departamentos” y subrayó que la pelea de fondo tendrá un gran atractivo porque ambos púgiles vienen entrenando intensamente.

Mario Furtado expresó su entusiasmo:

“Estamos bien entrenados, estamos enfocados y creo que están todos los condimentos para que salga un muy lindo espectáculo y una muy linda pelea”.

Por su parte, Andrés Costa señaló:

“Estoy muy preparado y listo para dar un buen espectáculo. Los invito a todos a acompañarnos en el Club Almagro”.

Entradas y servicios

El presidente del Club Almagro, Pablo Catella, informó que las entradas anticipadas tienen un costo de $250 y están disponibles en Provisión El Chino y Leñería El Ñandubay. Además, el evento contará con servicio de cantina, como ha ocurrido en anteriores veladas, lo que asegura un gran marco de público.

El respaldo del Gobierno de Salto

El coordinador de Deportes del Gobierno de Salto, Marcelo García da Rosa, destacó el valor social y comunitario de la iniciativa:

“Es un orgullo para nosotros como salteños tener boxeadores de este nivel. Más allá del resultado, los dos ya son ganadores por la competencia que van a realizar”.

