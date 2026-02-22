Gran marco de público en el inicio del Concurso de Murgas en el Parque Harriague

Desde la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC) destacaron el acompañamiento del público en la primera noche del Concurso de Murgas realizada el pasado viernes 20 en el Parque Harriague.

“Las expectativas fueron más que colmadas y nos da la pauta de que estamos en buen camino y con el respaldo de la gente, que es lo más importante”, expresó el presidente de ASAC, Marcelo Suárez.

La actividad continuará el martes 24 y el miércoles 25 de febrero con la participación de murgas locales y regionales, en el marco del Concurso Local y Regional denominado “40 años de Punto y Coma y Falta la Papa”.

Programación

Primera noche regional – Martes 24 de febrero

21:00 – La Farola

22:10 – La Retobada

23:20 – Las Fritas

00:30 – Punto y Coma

Segunda noche regional – Miércoles 25 de febrero

21:00 – Golpe y Quedo

22:10 – La Miguelona

23:20 – Falta La Papa

00:30 – La Grandulona

Tras la segunda jornada, el jurado y la escribana realizarán la sumatoria de puntajes y se comunicarán, a través de las redes sociales de ASAC, las cuatro murgas clasificadas a la gran final, que se desarrollará el viernes 27 de febrero desde las 21:00 horas.

Final

La final contará con la participación de las cuatro agrupaciones clasificadas.

Integrantes del jurado:

Musicalidad: Óscar Celis González

Vestuario y maquillaje: Angelina Torres

Puesta en escena: Darío La Paz

Letra: Ignacio Alonso

Presidente del jurado: Marcelo Rodríguez de Ávila

Entradas y beneficios

Martes 24 y miércoles 25: $100

Final (viernes 27): $200

Promoción final: 3 entradas por $500

Los menores de 12 años ingresan gratuitamente todas las noches, acompañados por un adulto referente.

Además, con las entradas numeradas de los días 24, 25 y 27 se realizarán sorteos de cinco órdenes de compra por $5.000 cada una.

En cada jornada se contará con servicio de ómnibus brindado por la Intendencia de Salto quien apoya el certamen.

Desde ASAC invitan a continuar apoyando y disfrutando de los espectáculos de las murgas en el Parque Harriague, reafirmando el compromiso con el Carnaval y la cultura popular.

Fotos: prensala24

