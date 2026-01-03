Gran Evento del Verano 2026 en el Parque Harriague: música, propuestas familiares y alta expectativa de público

Con una nutrida primera jornada y un clima que acompañó, este viernes comenzó en el Parque Harriague el Gran Evento del Verano 2026, una de las principales propuestas culturales y recreativas de la temporada en Salto, que cuenta con el apoyo del Gobierno departamental.

El puntapié inicial incluyó las actuaciones de Los Piazzollis, La Sonic Band, Marito Silva, Gaitazo Che y Sonido Cristal, dando forma a una apertura marcada por la diversidad musical y una importante presencia de público.

La actividad continúa este sábado 3 y domingo 4 de enero, jornadas para las que se espera un gran marco de concurrencia, teniendo en cuenta la atractiva grilla artística y las propuestas complementarias pensadas para toda la familia. Los espectáculos centrales se desarrollan desde las 21:00 horas en el escenario Víctor Lima, ubicado en el predio principal del parque.

Programación artística

Sábado 3 de enero

Benjamín Trindade

Tributo a Enanitos Verdes

Martín Segovia

La Penúltima

Herederos

Domingo 4 de enero

Sebastián Barboza

La Don César

Valsi

Lucas Sugo

La entrada al área del escenario tiene un costo de $250 por día. Además, las líneas de ómnibus urbanos llegan hasta el Parque Harriague y, una vez finalizados los espectáculos, se dispondrá de servicio de transporte hacia los distintos barrios, facilitando el retorno del público.

En paralelo, desde las 18:00 horas, en la parte superior del parque, se desarrolla una propuesta libre y gratuita, que incluye emprendedores locales, juegos inflables, oferta gastronómica y música en vivo. Este espacio apunta especialmente al disfrute familiar y recreativo, ampliando la experiencia más allá de los shows nocturnos.

El evento también incorpora medidas de inclusión y convivencia: las personas con discapacidad, acompañadas por un mayor, acceden sin costo, y no se utiliza pirotecnia sonora, promoviendo un entorno accesible y respetuoso para todos.

Con música, feria, servicios y una grilla pensada para públicos diversos, el Gran Evento del Verano 2026 se consolida como uno de los principales atractivos del fin de semana en Salto.

