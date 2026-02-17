Gran comienzo para la edición 54 de Rutas de América

Agustín Alonso, del equipo Club Ciclista Boca de Cufré, se quedó con la primera etapa tras imponerse en una ajustadísima contrarreloj individual de 22 kilómetros disputada en el centro de Fray Bentos.

La prueba comenzó sobre las 9 de la mañana, con un clima ideal y un marco de público que acompañó en gran número el circuito céntrico trazado por la organización. Más de 100 competidores fueron largando de manera individual a lo largo de la mañana, enfrentando un recorrido técnico y exigente que marcó el primer gran mojón de esta edición.

El triunfo de Alonso vuelve a ratificar el gran momento de Boca de Cufré, equipo que llega con el respaldo de haber sido campeón de la última Vuelta Ciclista del Uruguay, y que en este arranque ya marca la tendencia colocándose en los puestos de privilegio.

También fue destacada la actuación de los ciclistas uruguayos, que tuvieron una muy buena performance en esta primera instancia, en una competencia que reúne exponentes de distintos puntos de Sudamérica.

Ahora la caravana se traslada a la ruta. La segunda etapa unirá José Enrique Rodó con Mercedes, teniendo como punto de llegada la zona del Club Remeros Mercedes. Será una jornada diferente, ya en pelotón y sobre trazado interurbano, donde comenzarán a perfilarse estrategias, equipos protagonistas y candidatos firmes en la clasificación general.

Se viene una etapa clave para empezar a marcar diferencias en esta apasionante Rutas de América.

🏁 Resultados de la prueba

Con un final muy ajustado, el maragato Agustín Alonso del Náutico Boca de Cufré es el primer líder de Rutas de América, tras una ventaja por centésimas ante el trinitario Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles, y tercero fue el campeón de Rutas de América 2025, Ignacio Maldonado.

Contrarreloj Individual – 22 km 100 mts

Puesto Ciclista Equipo Tiempo 1 Agustín Alonso Náutico Boca de Cufré 26:59:05 2 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles 26:59,38 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 27:19,82 4 Anderson Maldonado Náutico Boca de Cufré 27:23,85 5 Pablo Bonilla Náutico Boca de Cufré 27:44,59 6 Lucas Gaday Dolores Cycles 27:55,30 7 Germán Fernández Dolores Cycles 28:17,59 8 Bruno Castro Armonía Cycles 28:18,55 9 Sergio Fredes Club Ciclista Punta del Este 28:19,51 10 Christian Hernandez Club Ciclista Punta del Este 28:27,49

🏆 General Individual culminada la 1.ª etapa

Puesto Ciclista Equipo Diferencia 1 Agustín Alonso Náutico Boca de Cufré 26:59:05 2 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles 00:33 cen 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles a 20 s 4 Anderson Maldonado Náutico Boca de Cufré a 24 s 5 Pablo Bonilla Náutico Boca de Cufré a 45 s 6 Lucas Gaday Dolores Cycles a 56 s 7 Germán Fernández Dolores Cycles 1:18 8 Bruno Castro Armonía Cycles 1:19 9 Sergio Fredes Club Ciclista Punta del Este 1:20 10 Christian Hernandez Club Ciclista Punta del Este 1:28

🕰️ Un poco de historia

Las contrarreloj en la Avenida Harriague

En el principio de los años ’90, cuando la prueba cronometrada se disputaba frente al ingreso del antiguo Zoológico Municipal, el punto de largada tenía un condimento especial: el famoso “tobogán”. Las ondulaciones naturales del terreno marcaban un arranque exigente, donde los ciclistas debían encontrar ritmo casi de inmediato, combinando potencia y técnica para no perder segundos valiosos en los primeros metros.

El recorrido era muy representativo de la geografía salteña: desde avenida Harriague hasta avenida Paysandú, tomando luego la ruta 3 rumbo a las afueras de la ciudad, pasando por la zona cercana a la Cañada Jacinta. Allí se establecía el punto de giro para emprender el retorno, ya con el viento —muchas veces protagonista— jugando su papel decisivo en los registros finales.

Eran verdaderas fiestas populares. En pleno verano y en fechas de carnaval, Salto vivía una doble celebración: el colorido propio de la época y el espectáculo deportivo de primer nivel. Familias enteras se acercaban a la avenida para ver pasar a los especialistas del cronómetro, muchos de ellos referentes del ciclismo nacional y sudamericano, que encontraban en esta prueba un escenario ideal para marcar diferencias en la clasificación general.

La crono en Harriague no solo era una competencia: era un ritual. El silencio previo a cada largada, el conteo regresivo, el impulso inicial y el aplauso que acompañaba al corredor mientras desaparecía rumbo a la ruta 3. Una postal que quedó grabada en la retina de varias generaciones de salteños.

La radio pegada al oído de los espectadores era otra postal que quedó marcada para siempre.

