Gobierno de Salto y MIDES coordinan el uso de datos para mejorar las políticas sociales

El Gobierno de Salto avanza en una línea de trabajo conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) orientada a mejorar el uso de la información pública y las bases de datos del Estado, con el objetivo de fortalecer la planificación y la efectividad de las políticas sociales en el territorio.

El director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, explicó que este proceso comenzó hace aproximadamente un mes, a partir de una iniciativa planteada desde el área de Servicios Generales de Salud e Higiene del Gobierno de Salto. La propuesta apunta a generar herramientas que permitan orientar con mayor precisión las acciones dirigidas a los sectores que requieren una atención diferenciada.

A partir de ese planteo, se impulsó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, que comenzó a consolidarse con la visita a Salto del director nacional de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) del MIDES, Juan Martín Fernández, recientemente asumido en el cargo. La instancia permitió coordinar criterios y sentar las bases para una articulación sostenida entre los distintos niveles del Estado.

Fernández valoró especialmente este tipo de encuentros y remarcó que el MIDES cuenta con una importante cantidad de información generada por diferentes organismos públicos. En ese sentido, señaló que poner esos datos al servicio de la toma de decisiones en los territorios resulta clave para desarrollar políticas públicas más eficaces, enfocadas en las personas que más lo necesitan, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales.

Desde la órbita departamental, el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, destacó la instancia como un nuevo paso en el camino de coordinación de políticas sociales. Subrayó que compartir información es fundamental para optimizar recursos y potenciar las intervenciones que se llevan adelante en Salto, en el marco de una lógica de trabajo integral impulsada por la Intendencia.

Por su parte, el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva, explicó el alcance concreto de este proceso y puso como ejemplo las acciones desarrolladas desde la Oficina de Bienestar Animal, que lleva adelante una política de castraciones gratuitas en coordinación con el INBA, la Universidad de la República y otras instituciones. En ese contexto, destacó la importancia de acceder a sistemas como el SIAS, que concentra información de asistencia social de diversos organismos, permitiendo priorizar a las personas más vulnerables y asegurar que las prestaciones lleguen primero a quienes más lo necesitan.

