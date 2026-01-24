Gobierno de Salto y CTM articulan agenda regional productiva

Gobierno de Salto y CTM Salto Grande articulan agenda regional en citricultura y turismo

En el marco de la agenda de Desarrollo Productivo del Gobierno de Salto, el coordinador de Innovación y Desarrollo Productivo, Pablo Da Cunda, mantuvo una reunión de trabajo con Angelina Bazzano, secretaria de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, con el objetivo de avanzar en líneas de acción conjuntas para la región Salto–Concordia.

Según se informó desde el Gobierno de Salto, el intercambio se centró en dos ejes principales: la cadena citrícola y la articulación con el programa Vive Salto. En materia productiva, se destacó la importancia de reforzar acciones de prevención y buenas prácticas frente al HLB (Huanglongbing), una problemática que afecta a la citricultura regional.

En ese sentido, se valoró el trabajo que CTM Salto Grande ya tenía previsto desarrollar junto a INIA y MGAP, a través de estrategias de comunicación y sensibilización orientadas a promover cuidados sanitarios en la zona. A este enfoque se sumó una propuesta impulsada desde el Gobierno de Salto, en coordinación con el Gobierno de Entre Ríos, para implementar asistencias técnicas dirigidas especialmente a pequeños productores citrícolas.

La iniciativa apunta no solo a la prevención del HLB, sino también a incorporar herramientas de gestión y prácticas sanitarias generales que contribuyan a la sostenibilidad productiva y a la mejora continua de las unidades de producción familiar.

Otro de los puntos abordados fue la articulación con Vive Salto, el programa departamental que integra circuitos turísticos y culturales mediante herramientas digitales para visibilizar atractivos, ordenar recorridos y enriquecer la experiencia de quienes visitan el departamento. En ese marco, se planteó la posibilidad de incorporar la visita oficial a Salto Grande dentro de los circuitos disponibles en la plataforma digital del programa.

Desde el Gobierno de Salto se señaló que esta estrategia busca conectar la producción y el turismo como motores complementarios del desarrollo local, fortaleciendo la coordinación regional y generando nuevas sinergias entre actores públicos y territoriales.

“El foco es el desarrollo productivo: sumar asistencia técnica a pequeños productores, ordenar esfuerzos a nivel regional y generar sinergias. En Salto, eso incluye tanto la producción familiar como el turismo, que es un motor clave del departamento”, expresó Pablo Da Cunda al cierre del encuentro.

Asimismo, el jerarca subrayó que la propuesta permite complementar el trabajo que CTM Salto Grande ya venía planificando con INIA y MGAP, al tiempo que se integra la visita a Salto Grande al ecosistema de Vive Salto, con el objetivo de potenciar los circuitos turísticos, agregar valor a la experiencia y dinamizar la actividad local.

