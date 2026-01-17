Gobierno de Salto vuelve a reunirse con cuidacoches por Zona Azul

Nueva instancia de diálogo en la previa a la implementación del estacionamiento tarifado; el Ejecutivo insiste en una transición “gradual y ordenada”.

El Gobierno de Salto volvió a sentarse a la mesa con cuidacoches en una segunda ronda de intercambio sobre el futuro sistema de Zona Azul, en una instancia que, según informó el propio Ejecutivo departamental, forma parte del proceso previo a la implementación del estacionamiento tarifado en el centro de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Área de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, el encuentro buscó escuchar propuestas, identificar preocupaciones y recoger ideas que permitan mejorar el impacto del nuevo sistema tanto para quienes trabajan en la vía pública como para los vecinos y comerciantes. En paralelo, la Intendencia mantiene abierta una encuesta a la ciudadanía para conocer percepciones y aportes sobre el esquema de estacionamiento tarifado.

En la reunión participaron el coordinador del Área de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda; el director de Movilidad Urbana, Alberto Subi; y el secretario general, Walter Texeira Núñez, quienes reiteraron que la implementación será “gradual” y con “reglas claras”.

“Para nosotros es clave escucharlos desde el inicio. Queremos construir un proceso de implementación gradual, ordenado y con reglas claras, donde se contemplen las realidades del territorio y se reduzcan fricciones”, expresó Da Cunda, según consignó el Gobierno de Salto.

Por su parte, Texeira Núñez sostuvo que el objetivo es integrar a quienes hoy cumplen funciones en la calle: “Estamos trabajando para incluirlos y encontrar una forma de mejora del servicio al ciudadano que también contemple a este sector. Contar con ellos, escucharlos y diseñar un esquema con participación es parte del camino para lograr una solución más justa y sostenible”.

Desde el Área de Innovación y Desarrollo indicaron que estas reuniones continuarán con distintos grupos de cuidacoches y otros actores vinculados al tránsito y el estacionamiento, en el marco de la agenda de modernización y transformación digital del Gobierno de Salto. Además, se invitó nuevamente a la población a completar la encuesta mediante un código QR difundido por la Intendencia.

