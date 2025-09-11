Gobierno de Salto visitó la Casa Central de Teletón en Montevideo

- espacio publicitario -

Encuentro para fortalecer lazos con la fundación

En el marco de la articulación institucional, la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto realizó una visita a la Casa Central de Teletón en Montevideo.

La directora María Eugenia Taruselli explicó que fueron recibidos por las autoridades de la institución: la Dra. Rosina Ríos y la Dra. Andrea González, directoras técnicas, y el Cr. Germán Lombardi, gerente general.

“La visita permitió conocer de primera mano el trabajo que se lleva adelante en la atención integral de niños, niñas y adolescentes, así como las líneas de acción que fortalecen la rehabilitación y la inclusión en todo el país”, señaló Taruselli.

Lanzamiento de la Teletón 2025 en Salto

Días atrás, en la ciudad de Salto, se presentó oficialmente la Teletón 2025 bajo el lema “De corazón a corazón”, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre.

En ese sentido, Taruselli destacó: “Son instancias que celebramos muchísimo, transmitiéndoles que cuentan con nuestro total apoyo, como debe ser, y dándole para adelante a estas iniciativas que son tan importantes para todos”.

Compromiso con la inclusión

De esta manera, el Gobierno de Salto reafirma su compromiso con la Teletón, reconociendo el valioso aporte que realiza la fundación en la construcción de un país más inclusivo y solidario.