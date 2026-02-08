31.1 C
Salto
domingo, febrero 8, 2026

Gobierno de Salto refuerza trabajo con comisiones vecinales

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
15
Tiempo de lectura: 1 min.

El Gobierno de Salto intensificó reuniones con comisiones vecinales para atender planteos barriales e informar sobre el Plan Vale Uruguay y la instalación de ecopuntos.

Gobierno de Salto fortalece el vínculo con los barrios a través de reuniones con Comisiones Vecinales

La Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto viene desarrollando una intensa agenda de reuniones con vecinos de distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el vínculo territorial y atender de primera mano sus planteos e inquietudes.

En este marco, los referentes del Área de Comisiones Vecinales, Hoover Rosa y Hugo Previale, junto al escribano Juan Andrés Machiavello, responsable del Área de Cercanía, visitan las comisiones barriales para dialogar directamente con los vecinos y conocer sus realidades.

Durante la primera semana de febrero se mantuvieron encuentros con las Comisiones Vecinales de los barrios Arenitas Blancas, Parque Solari, Palomar, Federico Moreira y Saladero.

En estos intercambios, además de recibir inquietudes y propuestas, se informó sobre la implementación del Plan Vale Uruguay, convenio firmado por el Gobierno de Salto en diciembre de 2025. La gerente del Plan en Salto, Agustina Moreira, explicó el objetivo y alcance de esta iniciativa, destinada a la instalación de ecopuntos con contenedores especiales para la recolección y posterior reciclaje de envases posconsumo, como latas, vidrio, plástico y cartón.

Las recorridas continuarán la próxima semana en los barrios Ceibal, Progreso, Víctor Lima, Burton y Martínez Méndez, reafirmando el compromiso del Gobierno de Salto con el trabajo cercano y permanente junto a la comunidad.

