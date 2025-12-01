Gobierno de Salto presentó a la Junta el informe financiero y el plan de obras 2025–2030

- espacio publicitario -

En una instancia considerada clave por el Ejecutivo, este lunes el secretario general del Gobierno de Salto, Cr. Walter Texeira Núñez, y el director de Hacienda, Ec. Nicolás Irigoyen, concurrieron a la Junta Departamental para entregar el Informe Integral de Diagnóstico Financiero, el Marco Jurídico, el Plan de Obras 2025–2030 y la Propuesta de Financiamiento de Largo Plazo, según informó el propio Gobierno.

Los representantes del Ejecutivo fueron recibidos por el presidente de la Junta, Dr. Enzo Molina, junto a los coordinadores de bancada, Mario Furtado por el Frente Amplio y Facundo Marziotte por la Coalición Republicana. Según el relato oficial, la presentación busca poner a disposición del cuerpo legislativo toda la información técnica y jurídica necesaria para analizar la propuesta.

Desde el gobierno del intendente Carlos Albisu se insiste en que este paso forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento y desarrollo sostenible. De acuerdo al documento presentado, la Intendencia enfrenta desafíos financieros importantes debido al peso de los pasivos y al deterioro acumulado de infraestructura pública, lo que vuelve necesaria una reorganización del perfil de deuda.

El informe técnico de Hacienda concluye que el Gobierno Departamental tiene capacidad para reorganizar sus compromisos, siempre y cuando lo haga mediante un instrumento de largo plazo “responsable, transparente y ajustado a las posibilidades reales de repago”, según expresaron los jerarcas.

La propuesta elevada a la Junta incluye la posibilidad de acceder a un financiamiento de hasta USD 60 millones, destinado a dos objetivos principales:

Ordenar y reestructurar la deuda actual, liberando margen operativo. Retomar un plan sostenido de inversión pública, con intervención en infraestructura vial, servicios esenciales y equipamientos comunitarios.

El Plan de Obras 2025–2030 prioriza corredores viales estratégicos, proyectos deportivos, espacios comunitarios y mejoras urbanas, así como un punto considerado crítico: la transformación del actual vertedero en un relleno sanitario técnico.

Todas las iniciativas, según el Ejecutivo, surgen de estudios técnicos y necesidades planteadas por gobiernos locales y ciudadanía. Sin embargo, el proceso requiere —subrayó el Gobierno— “diálogo democrático, responsabilidad institucional y construcción de consensos”, remarcando que la decisión final debe surgir del análisis colectivo de la Junta.

