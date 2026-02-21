Gobierno de Salto participó en Consejo Interdepartamental

El Gobierno de Salto participó en la primera sesión 2026 de la Comisión Interdepartamental de Género, abordando políticas de igualdad y trabajo territorial.

Gobierno de Salto participó en el Consejo Interdepartamental de Género

El Gobierno de Salto estuvo representado en la primera sesión del año 2026 de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes, instancia que reunió a referentes departamentales para avanzar en el análisis y coordinación de políticas públicas vinculadas a la igualdad.

La participación del departamento estuvo a cargo de la coordinadora de Género, Adriana Miraballes, quien integró el encuentro junto a representantes de distintas intendencias del país. Durante la jornada se recibió a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, Dra. Mónica Xavier, quien presentó los principales lineamientos de trabajo previstos para el período.

Entre los temas abordados se destacaron la continuidad de los espacios de igualdad en los municipios, las acciones territoriales previstas para este año y la agenda de actividades vinculadas al 8 de marzo. Además, las referentes departamentales intercambiaron propuestas y definieron líneas de articulación conjunta, resaltando la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno para fortalecer las políticas públicas de igualdad en el territorio nacional.

En la misma jornada también se desarrolló la sesión de la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores, donde se analizaron iniciativas orientadas al trabajo territorial, la inclusión tecnológica y la planificación de actividades nacionales. El objetivo de estas acciones apunta a promover la descentralización y favorecer una participación activa en cada departamento.

