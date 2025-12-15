Gobierno de Salto participó del II Congreso Nacional de Turismo Accesible en Montevideo

- espacio publicitario -

La Secretaría de Discapacidad representó al departamento en una instancia clave para el desarrollo de políticas públicas con enfoque social e inclusivo.

El Gobierno de Salto participó del II Congreso Nacional de Turismo Accesible, realizado en el Auditorio de ANTEL, un espacio que reunió a autoridades nacionales, gobiernos departamentales, organismos internacionales, empresas y organizaciones sociales, con el objetivo de reafirmar que el turismo accesible es un derecho humano y un eje estratégico para el desarrollo turístico del país.

La representación salteña estuvo a cargo de la Secretaría de Discapacidad, a través de la Lic. Guillermina Sirio, en el marco de una jornada organizada por el Nodo de Turismo Accesible Uruguay y la Red de Empresas Inclusivas, con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Bajo el lema “Accesibilidad con sentido social: conectando personas, destinos y derechos”, el congreso abordó políticas públicas, cooperación internacional y experiencias territoriales orientadas a promover un modelo turístico más inclusivo, sostenible y centrado en las personas. Durante la apertura, autoridades del Ministerio de Turismo subrayaron el papel clave de las intendencias en la implementación de decisiones que garanticen el acceso al ocio, la recreación y el disfrute de los destinos.

La agenda incluyó mesas de debate, conferencias magistrales y la presentación de experiencias departamentales, además de instancias de intercambio con referentes internacionales. Estos espacios permitieron poner en valor el trabajo que se desarrolla desde los territorios para avanzar en accesibilidad, infraestructura inclusiva y procesos de sensibilización.

El encuentro culminó con el lanzamiento del concurso fotográfico “Uruguay en foco: destinos y experiencias sin barreras” y la entrega del Sello Inclusivo Uruguay Valora 2025, reafirmando el compromiso del país y de los gobiernos departamentales —entre ellos Salto— con un turismo que no deja a nadie atrás.

