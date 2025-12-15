Gobierno de Salto participó del Encuentro Nacional de Cierre del Proyecto GIREC

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto estuvo presente en el Encuentro Nacional de Cierre del Proyecto GIREC 2022–2025, realizado en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, una instancia desarrollada en paralelo al Congreso de Intendentes y enfocada en el intercambio técnico entre los equipos ambientales de los distintos departamentos.

La representación salteña estuvo a cargo de Pablo Alves Menoni, integrante del equipo de Medio Ambiente, quien participó de las jornadas de trabajo junto a referentes de todo el país. El proyecto GIREC (Gestión Integral de Residuos y Economía Circular) es impulsado por el Congreso de Intendentes y la Unión Europea, con el apoyo de ANDE a través del Fondo de Desarrollo Territorial, y apunta a fortalecer la gestión de residuos, promover la economía circular y consolidar buenas prácticas ambientales en los 19 departamentos.

Alves Menoni explicó que este tipo de encuentros funcionan como espacios específicos de trabajo técnico, diferenciados de las instancias políticas del Congreso de Intendentes. “Mientras los intendentes se reúnen por un lado, quienes representamos el área ambiental lo hacemos por otro, compartiendo experiencias, realidades y aprendizajes de cada territorio”, señaló.

- espacio publicitario -

La actividad marcó el cierre de un ciclo de aproximadamente 30 meses de implementación del programa, durante el cual se desarrollaron múltiples acciones con apoyo de la cooperación internacional. En esta etapa final, además, se definieron los ejes prioritarios que orientarán el próximo período del proyecto.

Según detalló el representante salteño, los dos puntos centrales acordados para el nuevo ciclo son la eliminación de los vertederos a cielo abierto en todo el país y la mejora de las condiciones laborales de los hurgadores, con un fuerte énfasis en el enfoque social. En ese marco, se compartieron experiencias de otros departamentos vinculadas a la gestión diferenciada de residuos voluminosos, como muebles y enseres en desuso, que son recuperados y restaurados por cooperativas integradas por clasificadores.

“En algunos lugares se los capacita, se les brindan herramientas y materiales, y se generan ferias donde venden los productos restaurados. Incluso dejaron de ser llamados hurgadores para pasar a ser reconocidos como restauradores, lo que favorece su reinserción social”, explicó Alves Menoni, destacando el valor simbólico y social de estas iniciativas.

El referente subrayó que estas experiencias aportan insumos que pueden evaluarse y adaptarse a la realidad de Salto. En ese sentido, recordó que la Intendencia firmó recientemente un acuerdo con el Plan Vale, orientado a mejorar las condiciones de trabajo y la inclusión social de los clasificadores del departamento.

El Encuentro Nacional de Cierre del Proyecto GIREC permitió, además, presentar los principales resultados alcanzados entre 2022 y 2025 y avanzar en la construcción de la hoja de ruta 2026–2030, reafirmando el compromiso de los gobiernos departamentales con una gestión de residuos más sostenible, inclusiva y basada en los principios de la economía circular.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7rri