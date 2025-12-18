Gobierno de Salto libera de forma transitoria la parada de taxis en la Terminal del Salto Shopping

- espacio publicitario -

Ante la cercanía de las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de Salto resolvió declarar libre y transitoria la parada de taxímetros que funciona en la Terminal de Ómnibus del Salto Shopping, con el objetivo de facilitar y agilizar el servicio de transporte de pasajeros.

La resolución responde, como ocurre cada año, al intenso movimiento de personas que se registra en la terminal durante este período, especialmente por la llegada y salida de ómnibus interdepartamentales. En ese contexto, se dispuso ampliar el uso de la parada de taxis para mejorar la operativa general.

Según lo establecido, la medida comenzará a regir desde las 21:00 horas del 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta las 24:00 horas del 8 de enero de 2026.

Desde el Gobierno departamental se indicó que la decisión apunta a optimizar la circulación y el ordenamiento del tránsito, contribuyendo a un desplazamiento más fluido de los pasajeros que arriban o parten desde la terminal ubicada en el principal centro comercial de la ciudad.

