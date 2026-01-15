Gobierno de Salto integra la Mesa Departamental de Prevención del Suicidio

Autoridades destacaron la necesidad de un abordaje integral, sin tabúes y con trabajo articulado entre instituciones.

El Gobierno de Salto confirmó su integración a la Mesa Departamental de Prevención del Suicidio, reafirmando su compromiso con la salud mental y la construcción de políticas públicas coordinadas en esta área sensible. El anuncio se realizó el pasado 13 de enero, durante una conferencia de prensa en la Dirección Departamental de Salud, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión.

En representación del Gobierno departamental participaron el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva, y el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, quien ya venía impulsando esta temática desde su anterior rol como edil en la Junta Departamental de Salto.

- espacio publicitario -

Durante su intervención, el Dr. Carlos Silva subrayó que la salud mental, y en particular la depresión, constituye una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Enfatizó que se trata de una enfermedad transversal, que no distingue edad, lugar de residencia, contexto social ni ámbito laboral, y remarcó la necesidad de pasar de la preocupación a la acción concreta.

Por su parte, Marziotte destacó que la participación del Gobierno de Salto en la Mesa Departamental se concreta a través de la licenciada Cristi Fernández, y puso el acento en la importancia del trabajo articulado entre instituciones y actores sociales. Señaló que el abordaje conjunto es clave para enfrentar problemáticas complejas que impactan de forma directa en la comunidad.

El director de Desarrollo Social recordó que, durante su etapa en la Junta Departamental, se procuró mantener el tema de la salud mental de forma permanente en la agenda pública, y sostuvo que hoy, desde la gestión, se redobla el compromiso de ser parte activa de las soluciones.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de romper los tabúes que aún persisten en torno a la depresión y otras afecciones de salud mental. Indicó que, a diferencia de muchas enfermedades físicas, estos problemas suelen ocultarse, lo que termina agravando las situaciones tanto para quienes los padecen como para su entorno cercano.

Finalmente, Marziotte reafirmó el compromiso de la Dirección de Desarrollo Social de continuar trabajando de manera coordinada con la Dirección de Salud, junto al Dr. Carlos Silva y el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, fortaleciendo las acciones de prevención, concientización y acompañamiento en materia de salud mental en el departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/38b8