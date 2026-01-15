26.1 C
Salto
jueves, enero 15, 2026

Gobierno de Salto integra la Mesa Departamental de Prevención del Suicidio

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
14
Tiempo de lectura: 2 min.

Autoridades destacaron la necesidad de un abordaje integral, sin tabúes y con trabajo articulado entre instituciones.

El Gobierno de Salto confirmó su integración a la Mesa Departamental de Prevención del Suicidio, reafirmando su compromiso con la salud mental y la construcción de políticas públicas coordinadas en esta área sensible. El anuncio se realizó el pasado 13 de enero, durante una conferencia de prensa en la Dirección Departamental de Salud, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión.

En representación del Gobierno departamental participaron el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva, y el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, quien ya venía impulsando esta temática desde su anterior rol como edil en la Junta Departamental de Salto.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Durante su intervención, el Dr. Carlos Silva subrayó que la salud mental, y en particular la depresión, constituye una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Enfatizó que se trata de una enfermedad transversal, que no distingue edad, lugar de residencia, contexto social ni ámbito laboral, y remarcó la necesidad de pasar de la preocupación a la acción concreta.

Por su parte, Marziotte destacó que la participación del Gobierno de Salto en la Mesa Departamental se concreta a través de la licenciada Cristi Fernández, y puso el acento en la importancia del trabajo articulado entre instituciones y actores sociales. Señaló que el abordaje conjunto es clave para enfrentar problemáticas complejas que impactan de forma directa en la comunidad.

El director de Desarrollo Social recordó que, durante su etapa en la Junta Departamental, se procuró mantener el tema de la salud mental de forma permanente en la agenda pública, y sostuvo que hoy, desde la gestión, se redobla el compromiso de ser parte activa de las soluciones.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de romper los tabúes que aún persisten en torno a la depresión y otras afecciones de salud mental. Indicó que, a diferencia de muchas enfermedades físicas, estos problemas suelen ocultarse, lo que termina agravando las situaciones tanto para quienes los padecen como para su entorno cercano.

Finalmente, Marziotte reafirmó el compromiso de la Dirección de Desarrollo Social de continuar trabajando de manera coordinada con la Dirección de Salud, junto al Dr. Carlos Silva y el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, fortaleciendo las acciones de prevención, concientización y acompañamiento en materia de salud mental en el departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/38b8
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal