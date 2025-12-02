Gobierno de Salto inició la recorrida por piscinas barriales para expedir el carné 2025–2026

- espacio publicitario -

La Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto inició este lunes la recorrida por las Piscinas Barriales para la expedición del carné correspondiente a la temporada 2025–2026, acercando el servicio directamente a los barrios y facilitando el acceso de las familias salteñas.

El coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García da Rosa, destacó que esta modalidad responde al compromiso de descentralizar los trámites: “Comenzamos las inscripciones como lo habíamos prometido, llegando a cada barrio y cada zona para que el trámite sea más cómodo y no sea necesario trasladarse hasta el centro. Es la primera vez que la Intendencia se acerca directamente a los barrios para facilitar este proceso, permitiendo que las familias realicen la inscripción cerca de su hogar, de cara al inicio de la temporada este 8 de diciembre. Queremos que todos disfruten de las piscinas, que venimos acondicionando con mejoras y arreglos para asegurar su correcto funcionamiento”.

Agenda de la recorrida

Las inscripciones se realizan de 9:00 a 12:00 horas en distintos puntos del departamento.

Ya se llevaron adelante las jornadas en Barrio Artigas (lunes) y Arralde (martes), donde numerosos vecinos aprovecharon la oportunidad para gestionar su carné sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

El cronograma continúa así:

Miércoles 3 – Cerro

Jueves 4 – Palomar

Viernes 5 – Saladero

Lunes 8 – Salto Nuevo

Martes 9 – CEIBAL

Documentación requerida

Quienes deseen obtener su carné deberán presentar:

Dos fotocopias color de la cédula de identidad

Una fotocopia del carné de aptitud física vigente

La Coordinación de Deportes subraya que esta recorrida es parte de una política de cercanía que busca garantizar igualdad de acceso en todos los barrios, acompañando el inicio de una nueva temporada de piscinas que comenzará el próximo 8 de diciembre.

