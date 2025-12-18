Gobierno de Salto informa horarios especiales de atención los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de Salto informa a la población que, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los días 24 y 31 de diciembre de 2025 las dependencias de la Intendencia de Salto cumplirán un horario especial de funcionamiento.
En ambas jornadas, el horario de trabajo será de 08:00 a 12:00 horas, mientras que la atención al público se realizará entre las 08:30 y las 11:30 horas.
Se exceptúa de esta disposición al Departamento de Movilidad Urbana – División Tránsito, que cumplirá su horario de trabajo de 06:30 a 10:30 horas, con atención al público de 07:00 a 10:00 horas.
Se agradece la comprensión de la ciudadanía y se recomienda tener en cuenta estos horarios al momento de realizar trámites en las dependencias municipales.
